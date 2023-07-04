Врач Чернышова рассказала, что поможет снизить вероятность тромбоза в жару

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Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что вероятность тромбоза в жаркую погода поможет снизить употребление достаточного количества воды и приём назначенных лекарств.
«Жажда и сгущение крови часто бывают факторами, провоцирующими тромбоз. Количество потребляемой воды сильно зависит от веса человека, от температуры воздуха, уровня влажности. Но в среднем это два литра воды в день», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Чернышова.
Она добавила, что людям, страдающим предрасполагающим к тромбозу заболеваниям, следует регулярно посещать врача.
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