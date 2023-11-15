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Врач Чиркова заявила о крайней опасности игнорирования симптомов диабета

15 ноября 2023, 17:41
Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Терапевт Ольга Чиркова заявила. Что крайне опасно игнорировать симптомы сахарного диабета, поскольку это может привести к коме.
«Первыми признаками диабета являются сухость во рту, сильная жажда, гнойнички, мелкие незаживающие ранки, слабость. Если вовремя не заметить болезнь, она может дебютировать угрожающим для жизни состоянием — диабетической комой», — пояснила в беседе с NEWS.ru Чиркова.

Для того, чтобы не допустить таких проблем со здоровьем, врач рекомендовала вести здоровый образ жизни, регулярно проходить диспансеризацию и проверять кровь на содержание сахара.


А врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что для того, чтобы просыпаться без труда по утрам, необходимо выработать режим сна и чётко ему следовать.

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Врач назвал эффективные способы похудения после 40 лет
Врач Каневская назвала методы, помогающие похудеть после 40 лет
15 ноября 2023, 17:34

Фото: istock / A.Greeg

С возрастом у человека скорость метаболизма начинает снижаться из-за возможного развития саркопении, нарушений работы печени, а также возникновения абдоминального ожирения. Терапевт и эксперт по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская в интервью «Ленте.ру» рассказала о способах, которые помогут похудеть после 40 лет.

В первую очередь Каневская советует ежедневно проходить не меньше 10 тысяч шагов. Также полезными будут регулярные тренировки по 30-40 минут, в ходе которых важно вспотеть. 

«Начните отслеживать питание. Уберите из рациона сахар, все трансжиры и фастфуд. Следите за достаточным количеством белка и правильных жиров в рационе. Выпивайте достаточное для вашего веса количество жидкости. Употребляйте больше клетчатки, пребиотиков и пробиотиков», — советует эксперт.
Она также обратила внимание, что в зрелом возрасте стоит ложиться не позже 11 часов вечера, так как пик выработки гормона мелатонина происходит с 21:00 до 4:00,

Кроме того, она призвала бросить курить и не злоупотреблять алкоголем. 

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Подмосковные врачи приняли участие в Форуме детских хирургов России
15 ноября 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОНИКИ выступили на ежегодном Форуме детских хирургов России. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На всероссийском форуме выступал детский хирург МОНИКИ им. Владимирского Владимир Гацуцынс докладом о воронкообразной деформации передней грудной стенки у детей и внедрении передовых технологий при проведении операции.

Также о эффективности применения повязок с отрицательным давлением при раневых осложнениях после малоинвазивной торакопластики рассказал детский хирург МОНИКИ им. Владимирского Владислав Дурягин.

«Нарушение заживления послеоперационных ран отмечено у более 3% пациентов. Важно отметить, что послеоперационные раневые осложнения могут приводить к удалению металлоконструкции, а, следовательно, к утере коррекции. Мы изучили и внедрили вакуумные повязки с отрицательным давлением в нашу практику», – подчеркнул  Владислав Дурягин.

Стоит отметить, что своевременное использование вакуумных повязок помогает полноценно заживлять раны без необходимости удалять корригирующие пластины.

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Подмосковный педиатр Наумова рассказала, как часто может болеть ОРВИ дошкольник
15 ноября 2023, 16:32

Фото: Минздрав МО

Дошкольники могут болеть ОРВИ до 8-10 раз в год, и это нормально, сообщила врач-педиатр, вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова. Она успокоила родителей часто болеющих детей, у которых эта проблема превращается в затяжной марафон, и ребёнок болеет почти каждый месяц.
«Вирусов, которые вызывают ОРВИ, – более 200 видов. Ребёнок должен со всеми познакомиться и наработать свою «библиотеку вирусов». Пока этого не произошло, он будет болеть», – отметила Наумова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава. 
Она подчеркнула, что при большинстве вирусных респираторных инфекций дошкольник перестаёт заражать окружающих через 5-7 дней от начала болезни. В большинстве же случаев ребёнок становится заразными ещё до того, как у него появились признаки болезни – за 1-4 дня.
 
Врач напомнила, что ряд вирусов может жить вне организма человека в течение от нескольких часов до двух суток. Поэтому важно регулярно мыть руки, проводить влажную уборку и использовать одноразовые платки.
 
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В Балашихе врачи прооперировали мужчину в критическом состоянии
15 ноября 2023, 13:34

Фото: istockphoto / Gumpanat

Балашихинские врачи спасли жизнь мужчине с прогрессирующим сепсисом. Об этом пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил в больницу с жалобами на сильную боль в горле, дискомфорт при глотании и температуру. В время осмотра мужчины врачи обнаружили гнойник в глотке, а также воспалительный процесс, который начал развиваться в мягких тканях шеи, чем  и вызвал отёк. 

«<…> Абсцессы, один за другим, стремительно развивались. После вскрытия и дренирования сепсиса в грудной клетке, мужчина стал задыхаться. В разрушающий процесс было вовлечено лёгкое. Пациента подключили к аппарату ИВЛ и экстренно прооперировали вместе с торакальными хирургами. Мы удалили из лёгкого около 3,5 литра гнойной жидкости и некротическую ткань, установили дренажи. В реанимации состояние пациента постепенно стабилизировалось, гнойный процесс остановился», - поделился заведующий отоларингологическим отделением Алексей Агафонов. 

Стоит отметить, что за жизнь пациента специалисты боролись в течении 12 дней. На сегодняшний день мужчина начал проходить курс длительной реабилитации под наблюдением врачей.

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Врач Владимир Круглый прокомментировал рост заболеваемости корью в России
15 ноября 2023, 13:33

Фото: istockphoto/Hit Stop Media

По данным Роспотребнадзора, за первые девять месяцев 2023 года в России выявлено 8073 случая кори, что в 288 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост заболеваемости этим опасным недугом прокомментировал член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр РФ Владимир Круглый.
В беседе с корреспондентом «Радио 1» специалист отметил, что вспышки кори в некоторых регионах страны напрямую связаны с недостаточным уровнем иммунизации населения. Он подчеркнул, что корь — это крайне контагиозное заболевание (от лат. contagiosus — заразительный, заразный - прим. ред.), и если в каком-то регионе или стране в целом снижется уровень иммунизации, то это быстро приводит к вспышкам болезни и ее быстрому распространению. Если, например, заболел человек в многоквартирном доме, то риск заразиться возникает у всех жителей подъезда.

Врач подчеркнул, что вакцина поставляется в регионы в необходимых объемах и в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации; ее недостатка не наблюдается. При возникновении вспышки заболевания и угрозе эпидемии проводится дополнительная иммунизация взрослого населения.



В качестве профилактических мер по борьбе с распространением кори Владимир Круглый назвал иммунизацию детей по строгой схеме и жёсткое соблюдение календаря прививок.

«К сожалению, в настоящее время в силу появления некоего «антипрививочного движения» происходит достаточно много необоснованных отказов от вакцинации, которая является строго добровольной», — посетовал врач.

Чем больше будет таких отказов от иммунизации, в том числе и среди родителей в отношении своих детей, тем сильнее возрастёт риск возникновения и распространения инфекций, подчеркнул эксперт. В качестве примера он привел ситуацию в Европе 10-15 лет назад, когда со снижением иммунной прослойки среди населения тут же стали возникать опасные болезни, которые по статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считались полностью побеждёнными.



В заключение врач отметил, что самым надёжным способом уберечься от кори является вакцинация в соответствие с Национальным календарём прививок. Корь вовсе не такая лёгкая болезнь, как иногда принято считать, и защититься от нее можно только с помощью прививки, которая даёт устойчивый иммунитет, подытожил Владимир Круглый.

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Врач Алексеева рекомендовала соблюдать режим сна для лучшего пробуждения
15 ноября 2023, 13:22

Фото: istockphoto.com/oatawa

Врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что для того, чтобы просыпаться без труда по утрам, необходимо выработать режим сна и чётко ему следовать.
«Сделайте традицией — ложиться спать в одно и то же время. Старайтесь, чтобы к часу ночи вы были погружены в сон. Это нужно для того, чтобы в организме начался процесс выработки мелатонина — гормона, который играет важную роль в регуляции сна и бодрствования», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.

Также важно перед сном исключить просмотр телевизора, новостных лент и соцсетей, а лучше посвятить время перед сном специальной гимнастике или приёму душа.

Не менее важным фактором для лёгкого пробуждения с утра, по мнению врача, является приём пищи. Специалист рекомендовала не переедать на ночь, а тем более не употреблять перед сном жирную высококалорийную пищу.
А до этого россиянам рассказали, как можно с пользой использовать остатки мясной закуски. Как пишет utro.ru, из остатков застолья можно приготовить солянку.

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#врач
#здоровье
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Взрослую поликлинику в Егорьевске открыли после капитального ремонта
15 ноября 2023, 13:05

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В городском округе Егорьевск завершился капитальный ремонт взрослой поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Егорьевске на улице Жукова Гора полностью отремонтировали 4-этажное здание больницы.

«Ремонт выполнен в соответствии со стандартом «Наша поликлиника». Это значит, что самые посещаемые кабинеты специалистов, а также тяжёлое медоборудование переведены на 1-й этаж. Кроме того, оборудованы зоны комфортного ожидания приема врача, открытая регистратура, электронное табло с расписанием врачей, гардеробная», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Кроме этого, был установлен новый рентген-аппарат и организована водолечебница для реабилитации пациентов. 

Стоит отметить, что в ​поликлинике обслуживают порядка ​25 тысяч жителей городского округа.

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В Московской области работают 100 школ сахарного диабета
15 ноября 2023, 12:48

Фото: istockphoto /Maya23K

Более 100 школ сахарного диабета для взрослых и детей работают в Подмосковье. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В специализированных школах пациентов обучают принципам правильного питания и подсчета углеводов, технике проведения инъекций и коррекции доз инсулина, а также правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови.


«Обучение пациентов с сахарным диабетом – один из способов профилактики заболевания, так как течение заболевания зависит, в том числе, и от самого человека. Сейчас в регионе работает порядка 100 школ сахарного диабета, как для взрослых, так и для детей <…>», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в школах уже обучились около 3 тыс. пациентов.

Кроме этого, чтобы начать обучение в школе сахарного диабета направление туда можно получить у лечащего врача-эндокринолога.

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#подмосковье
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#заболевания
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Подмосковные врачи спасли ребёнка от инвалидности после неудачного трюка
15 ноября 2023, 12:43

Фото: Минздрав МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы предотвратили инвалидность ребёнка, для которого акробатический этюд закончился тяжёлой травмой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К деформации руки и боли в локтевом суставе привело неаккуратное выполнение «колеса». Ребёнка доставили в МОДКТОБ, где специалисты поставили диагноз: задний вывих костей предплечья и перелом внутреннего надмыщелка плечевой кости со смещением.
«Травма очень тяжёлая. Такая патология может привести к ограничению движений конечности. Врачи вправили пациенту вывих и сделали операцию для устранения перелома. Сейчас ребёнок выписан на амбулаторное лечение», - рассказал главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Теперь пациенту предстоит курс реабилитации. После полного восстановления его ждёт повторная операция для удаления металлических конструкций. 
 
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