Врач Чудаков: Жирная пища повышает риск возникновения простуды

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska
Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков заявил, что риск простудных заболеваний повышают жирная пища, а также недосып.
«Существуют так называемые провоспалительные продукты, которые создают неблагоприятную среду в организме и приводят к заболеваниям. К ним относятся растительные масла, сахар, красное мясо, копчёные и маринованные продукты. Стоит быть осторожными с приёмом жирных кислот, в частности омеги-6. Её дефицит есть совсем у немногих, а переизбыток этого микроэлемента приводит к воспалениям в организме», — отметила в беседе с RT Чудаков.
Кроме недосыпа и неправильного питания ослабляют иммунитет отсутствие достаточной физической нагрузки и стресс.
«Рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ отмечается во всех возрастных группах. Тенденцию к росту уже четвертую неделю подряд демонстрируют вирусы гриппа. Нашим гражданам важно помнить, что вакцинация может предотвратить заболевание и развитие осложнений, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, у пожилых людей, детей и беременных женщин», – приводит АГН «Москва» слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Читайте также:
Оперштаб: Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на треть
Врач Мифтахова заявила о важности постельного режима во время простуды
Инфекционист Жильцов рассказал о новой простуде с затяжным эффектом
Мелисса Тимофеева