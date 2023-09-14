Врач Демьяновская: Использование соцсетей детьми может развить digital-деменцию

«Дело в том, что каждый лайк, реакция или комментарий приводит к небольшому выбросу гормона удовольствия дофамина, и ребенок постепенно «подсаживается» на него, заменяя реальные наслаждения в жизни виртуальными», — цитирует издание слова собеседницы.
Она добавила, что увлечение соцсетями может вытеснить из жизни ребенка спорт, учёбу и прогулки с друзьями. Кроме того, яркая и красивая жизнь в социальных сетях способствует возникновению тревожности и депрессивности.
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