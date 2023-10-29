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Врач Демьяновская рассказала о неочевидном симптоме сильного стресса

29 октября 2023, 18:07
Фото: iStock/Koldunov

Фото: iStock/Koldunov

Кашель-неочевидный симптомом сильного стресса.
Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская, пишет RT.

При сильном потрясении организм сигнализирует о помощи из-за выработки гормонов стресса. У человека может повыситься пульс, подняться давление, возникнуть спазм гладкой мускулатуры. Из-за нервов может появиться сильная боль в животе. Из-за повышенной выработки кортизола, адреналина и других стрессовых гормонов могут появиться зуд, высыпания, шелушение или акне.


По словам невролога, у людей с хроническим стрессом возникает дисбаланс микрофлоры кишечника.
«Ещё один из симптомов стресса, связанный с нарушением работы ЖКТ, — першение или чувство кома в горле, вызывающие кашель. Это состояние вызвано непроизвольным сокращением мышц гортани, сухостью глотки из-за сниженного слюноотделения и нарушения носового дыхания», —объяснила врач.
Ранее заслуженный врач РФ Андрей Зайцев рассказал, что при сухом кашле средства от влажного неэффективны, так же как и наоборот. Сухой кашель в большинстве случаев сопровождается повышенной температурой и говорит о начале ОРВИ.

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#стресс
#здоровье
#врач
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Невролог МОНИКИ Сутормин рассказал об основных мифах об инсульте
29 октября 2023, 15:49

Фото: istock/LightFieldStudios

Инсульт – это серьезное заболевание, которое развивается вследствие острой сосудистой патологии мозга.

Инсульт является одной из основных причин утраты трудоспособности и инвалидизации населения во всем мире и стоит на втором месте и среди причин смертности. Во Всемирный день борьбы с инсультом руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Максим Сутормин рассказал о мифах, связанных с этим диагнозом. 

«Первый миф – «Мне рано бояться инсульта». К сожалению, это может случиться с каждым, в любом возрасте. Заболевание молодеет и инсультам подвержены не только люди старшего возраста, но и пациенты в возрасте 30-40 лет. Помните, что экстренной помощи в домашних условиях при инсульте не существует», – говорит врач.

Следующий популярный миф: причины инсульта – это исключительно заболевания сердца.

«Не стоит забывать, что причиной инсульта может также стать, например, сахарный диабет. Проходите регулярную диспансеризацию, если у вас есть предрасположенность к каким-либо наследственным заболеваниям и следите за уровнем холестерина», – отметил Максим Сутормин.

Невролог подчеркивает, что у инсульта множество факторов риска, а вредные привычки значительно увеличивают вероятность этой патологии.

«Курение способствует инсультам! Оно повышает вязкость крови и способствует возникновению атеросклеротических бляшек в артериях. По статистике, курильщики более подвержены инсультам, чем некурящие люди», – предупредил врач.

Еще одним страхом пациента является миф, что инсульт всегда заканчивается параличом. Но всё зависит от того, какой участок мозга был поврежден. В неврологии есть понятие “золотой час” – это 4,5 часа. Если уложиться в это время, вызвав бригаду скорой помощи, то пациент может избежать тяжелых последствий, объясняет Максим Сутормин. 

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#инсульт
#здоровье
#больница
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Врач Родионова рассказала, кто в первую очередь подвержен инсульту
Врач Родионова: Риск инсультов повышает курение и ревмапатологии
29 октября 2023, 14:15

Фото: iStock/Tunatura

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Ольга Родионова рассказала, что инсульт является заболеванием старшей возрастной группы, однако на ровном месте он не возникает. Об этом сообщает «78.ru».
По словам Родионовой, инсульт является осложнением других заболеваний. Генетическая предрасположенность, заболевания крови или аневризма в головном мозге могут быть предвестниками инсульта.

Врач отметила, что если человек молод и ведет здоровый образ жизни, то риск инсульта максимально низкий. Родионова подчеркнула, что вероятность инсульта повышается при курении и ревмапатологии.

Ранее кардиолог Оксана Дикур заявила, что основным симптомом инфаркта является острая, сжимающая боль за грудиной. При этом такая боль чаще всего сопровождается резким недомоганием, затруднением дыхания, слабостью, страхом смерти.

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#невролог
#кардиолог
#врач
#человек
#заболевания
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Скворцова рассказала о стремительно молодеющем инсульте в РФ
29 октября 2023, 08:19

Фото: istockphoto/John Kevin

До 8% случаев приходится на людей моложе 45 лет.
В России стремительно молодеет инсульт, сообщает глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова, пишет  РИА Новости.

Сегодня до 8% всех случаев острого ишемического инсульта выявляют у людей моложе 45 лет. Каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в 3 раза.
 
По словам Скворцовой, профилактика и осмотр у врачей способны предотвратить удар. Если же инсульт случился, необходимо успеть попасть к врачам в «терапевтическое окно» — первые 3-4 часа после сосудистой катастрофы. В это время в тканях мозга ещё не начали происходить необратимые повреждения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируется открыть специализированные школы инфарктов и инсультов, которые запустят на базе городских поликлиник. В городе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже есть региональные сосудистые центры в 16 многопрофильных клиниках. В Петербурге система оказания специализированной медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения показывает достойные результаты: за последние 12 лет смертность от инсульта сократилась почти в 1,5 раза.

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#инсульт
#здоровье
#россия
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Терапевт Абакумов назвал стрессы и малоподвижный образ жизни причинами запоров
29 октября 2023, 03:14

Фото: iStock/megaflopp

Неочевидные причины запоров назвал в своем YouTube-канале известный терапевт и пульмонолог Олег Абакумов. К ним он отнёс прежде всего стрессы, психоэмоциональное перенапряжение, а также малоподвижный образ жизни.
«Мышцы тазового дна нужно качать абсолютно всем. Но если вы мало двигаетесь, то будет проблема с перистальтикой и отхождением стула», — отметил доктор Абакумов.

Кроме того, по его словам, к диарее или запору может привести и так называемый синдром раздражённого кишечника (СРК), то есть поражение прямой кишки на фоне геморроя. Врач подчеркнул, что если не обращать внимание на анальные трещины и состояние геморроидальных узлов, то можно дождаться того, что запор примет хроническую форму.

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#врачи
#советы
#терапевт
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В детскую поликлинику Каширы-2 поступил новый аппарат УЗИ
28 октября 2023, 21:01

Фото: Пресс-служба городского округа Кашира

В Детское поликлиническое отделение в Кашире-2 поступил новый аппарат ультразвуковой диагностики, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Новое оборудование было поставлено в медицинское учреждение на замену старому, 2012 года выпуска. Современный аппарат способен диагностировать образования размером менее 1 миллиметра.

«Как и любая компьютерная техника, а аппарат УЗИ относится именно к ней, все со временем устаревает. Появляются новые технологии, который позволяют увидеть более качественные картинки. Новый аппарат позволяет проводить все виды исследований, которые назначаются врачами», - рассказала педиатр и врач ультразвуковой диагностики Светлана Штеер.

Отмечается, что новый аппарат по размеру чуть больше обычного ноутбука. Специалист может взять его с собой при необходимости навестить пациентов за пределами поликлиники.

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#поликлиника
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В Минздраве осудили проведение в Москве забега «Пивная миля»
В Минздраве заявили, что московский забег «Пивная миля» опасен для здоровья
28 октября 2023, 15:35

Фото: iStock/celsopupo

Забег «Пивная миля», который проходит в Москве в субботу, опасен для здоровья его участников. Такое мнение высказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова в беседе с РИА Новости.
В Москве 28 октября проводится забег «Пивная миля». Он заключается в том, что участники, перед тем как пробежать дистанцию в 400 метров, должны выпить четыре банки пива по 0,33 литра крепостью 4,9 градуса.

Дроздова заявила, что одновременное употребление алкоголя и занятие спортом несовместимо. Это может иметь негативные последствия, такие как: нарушение ритма сердца, резкое повышение артериального давления, проблемы с желудочно-кишечным трактом и повышенный риск травматизма.

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#алкоголь
#спорт
#забег
#москва
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Кардиолог Гаглошвили: Густота крови таит в себе смертельную опасность
28 октября 2023, 12:27

Фото: istockphoto/Yaroslav Olieinikov

С излишне густой кровью существует высокая вероятность нарушения кровообращения, тромбозов, инфаркта и инсульта. Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал о диете, помогающей предотвратить загустение крови.
По словам специалиста, многие люди самостоятельно приближают себя к трагедиям вроде инфаркта или инсульта, способным привести даже к летальному исходу. Это происходит из-за того, что люди лишают себя необходимой организму воды, передает «Российская газета». Врач уверен, что специально разжижать кровь не нужно. Необходимо просто пить достаточное количество воды.

Кроме того, питание в целом должно быть сбалансированным. Выявить слишком густую кровь можно с помощью простых анализов. В этом случае врач рекомендует удалить из рациона сахар и чаще пить простую воду. В этом случае риск возникновения тромбоза, инфаркта или инсульта значительно снизится.

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#врач
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Специалист назвала мифом связь диабета с употреблением сахара
Врач Селиверстова: Сладкое напрямую не влияет на развитие сахарного диабета
28 октября 2023, 07:42

Фото: iStock/Andrii_Shablovskyi

Продукты, содержащие сахар, напрямую никак не связаны с развитием сахарного диабета, рассказала в интервью РИА Новости врач -гастроэнтеролог Татьяна Селиверстова, завотделением гастроэнтерологии МОНИКИ имени Владимирского. Однако, по её словам, частое употребление сладкого наверняка отразится на весе человека.
«Связь сахарного диабета и сладкого — это мифы», — отметила специалист, подчеркнув, что наиболее распространён сахарный диабет так называемого второго типа, или «диабет толстых», на развитие которого употребление сладостей влияет лишь опосредованно.

Главной же опасностью бесконтрольного употребления сладкого, объяснила доктор Селиверстова, является именно набор лишнего веса, так как увлекшись этим процессом, человек легко может превысить суточную норму получаемой глюкозы — 50 граммов для взрослого человека. Именно «перебор» глюкозы в данном случае и обеспечивает нам лишние килограммы.

С другой стороны, в умеренном потреблении конфет, сахара, мармелада и прочих сладостей есть и польза: получаемая при этом глюкоза — главный физический компонент и источник энергии для сердца, мозга и мышц человека.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина пояснила, что от сладкого повышается уровень глюкозы, и как следствие — выделяется гормон удовольствия. Когда это происходит регулярно, то в конце концов случается «откат», и настроение ухудшается. Из-за этого возможен эмоциональный упадок, приводящий к депрессии, предупредила врач.

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#болезни
#сладости
#сахарный диабет
#врачи
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Диетолог Кабанов заявил о наличии антибиотиков в мясе и молоке
27 октября 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/rai

Диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что больше всего антибиотиков может содержаться в молочных и мясных продуктах.
«Антибиотики используют в животноводстве из-за сильной скученности животных, которые находятся в грязных, непроветриваемых помещениях. Если не добавлять антибиотики регулярно в корм, поголовье может пасть. В итоге появляются бактерии, стойкие к антибиотикам. В массовом порядке распространяется антибиотикорезистентность. Каждый день в молоке и мясе мы получаем дозу различных антибиотиков, позволяя болезнетворным бактериям привыкнуть к ним. А когда нам придётся принимать антибиотики, они могут уже не помочь», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кабанов.

Специалист отметил, что избежать употребление антибиотиков через мясо, молоко или сыр практически невозможно в нынешних реалиях. По его словам, даже фермеры сейчас могут использовать антибиотики.

Для того, чтобы в больше степени обезопасить свой организм, врач рекомендовал сократить потребление мясной и молочной продукции, добавив в рацион больше растительной пищи.

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#сыр
#врач
#мясо
#антибиотики
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