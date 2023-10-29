Врач Демьяновская рассказала о неочевидном симптоме сильного стресса

Фото: iStock/Koldunov
При сильном потрясении организм сигнализирует о помощи из-за выработки гормонов стресса. У человека может повыситься пульс, подняться давление, возникнуть спазм гладкой мускулатуры. Из-за нервов может появиться сильная боль в животе. Из-за повышенной выработки кортизола, адреналина и других стрессовых гормонов могут появиться зуд, высыпания, шелушение или акне.
«Ещё один из симптомов стресса, связанный с нарушением работы ЖКТ, — першение или чувство кома в горле, вызывающие кашель. Это состояние вызвано непроизвольным сокращением мышц гортани, сухостью глотки из-за сниженного слюноотделения и нарушения носового дыхания», —объяснила врач.Ранее заслуженный врач РФ Андрей Зайцев рассказал, что при сухом кашле средства от влажного неэффективны, так же как и наоборот. Сухой кашель в большинстве случаев сопровождается повышенной температурой и говорит о начале ОРВИ.
Читайте также:
Онкология или болезни сердца: необычные причины длительного кашля
Вирусолог назвал симптомы нового коронавируса «пирола»
Врач Зайцев рассказал, какие средства не работают при сухом и влажном кашле