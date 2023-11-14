Врач Демьяновская рассказала, в чём опасность прикусывания щек и губ изнутри

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«Непроизвольное покусывание губ и щек относится к патомимиям — навязчивым расстройствам, при которых человек сам себе наносит повреждения. К таким проявлениям можно отнести выдергивание волос, царапание и щипание кожи, выдавливание прыщей. Первые симптомы могут появиться в любом возрасте, но чаще всего они возникают у подростков 11–15 лет», — рассказала Екатерина Демьяновская.
При этом инфекции — это только малая часть проблем. Частая и продолжительная травматизация слизистых оболочек провоцирует предраковые заболевания, например, лейкоплакию и даже рак.
Лейкоплакия полости рта —заболевание, при котором на внутренней поверхности щек и губ, на языке, деснах и небе появляются белые утолщения, которые состоят из ороговевшего эпителия (верхнего слоя кожи). Из-за постоянных травм живые клетки эпителия преобразуются в плотные роговые чешуйки. Со временем данные чешуйки образуют бляшки. Они грубеют и затвердевают и имеют склонность к злокачественному перерождению. Статистика говорит, что примерно у 17% людей с лейкоплакией развивается плоскоклеточный рак полости рта.
«Игнорировать такую привычку не стоит. Для начала можно обратиться к стоматологу: возможно, постоянное прикусывание щек и губ связано с неправильным прикусом или хроническими инфекциями в полости рта. Прийти на консультацию к неврологу или психиатру. Врач сможет понять, есть ли у человека какие-либо неврологические или психические расстройства, и разработает план лечения», —сказала в заключении Екатерина Демьяновская.Читайте также:
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