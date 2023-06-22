Врач Демьяновская: суши могут ухудшить работу мозга

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Также опасна для работы мозга соль
Кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что на работу мозга пагубное влияние оказывают такие продукты, как соль, животные жиры, суши.
Кроме того, негативное влияние оказывают и домашние и промышленные консервы, кетчупы, маринады и соевый соус, сушеная рыба и чипсы, поскольку они также, как правило содержат большое количество соли.
Специалист пояснила, что соль способствует развитию артериальной гипертензии или гипертонии.
Ранее Екатерина Демьяновская рассказала, что при купании в водоёмах, особенно загрязнённых, есть риск подхватить страшные заболевания, среди которых дизентерия, брюшной тиф, холера, кишечный иерсиниоз, эшерихиоз, псевдотуберкулез. При этом, эксперт подчеркнула, что на вид очищенную и загрязнённую инфекциями воду различить невозможно.
Кроме того, негативное влияние оказывают и домашние и промышленные консервы, кетчупы, маринады и соевый соус, сушеная рыба и чипсы, поскольку они также, как правило содержат большое количество соли.
«При гипертонии не только уменьшается просвет сосудов, но и постепенно сокращается их количество в мозге. Из-за разрежения сосудистого рисунка мозговой кровоток обедняется, поэтому артериальная гипертензия – серьезный фактор риска развития деменции», – добавила в беседе с Газета.ру Демьяновская.
Ранее Екатерина Демьяновская рассказала, что при купании в водоёмах, особенно загрязнённых, есть риск подхватить страшные заболевания, среди которых дизентерия, брюшной тиф, холера, кишечный иерсиниоз, эшерихиоз, псевдотуберкулез. При этом, эксперт подчеркнула, что на вид очищенную и загрязнённую инфекциями воду различить невозможно.
Мелисса Тимофеева