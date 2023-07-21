Врач-диетолог Арзамасцев назвал самый вредный вид пищи для людей старше 60 лет

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24 о том, что фастфуд — самый вредный вид пищи для людей старше 60 лет.
«Самые вредные продукты – это те, которые не содержат полезных элементов, в которых избыточное количество калорий, углеводов, жиров либо трансжиров и соли», — заявил Арзамасцев.Эксперт считает, что фастфуд оказывает чрезмерное воздействие не только на печень и желудок, но и на сердце за счет увеличенного количества натрия, поэтому даже у здорового пожилого человека могут возникнуть проблемы со здоровьем.
«У пожилых людей организм вырабатывает недостаточно антиоксидантов, которые могут такие вещи быстро побороть», — уточнил нутрициолог в беседе с Москва 24.
Диетолог дополнил, что организм пожилого человека не получает необходимых полезных микроэлементов и витаминов при употреблении продуктов быстрого питания.
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