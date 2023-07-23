Врач-диетолог Королева рассказала о вреде обезжиренных продуктов

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Терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала россиянам, чем могут быть опасны обезжиренные продукты, сообщает телеканал «Москва 24». По ее словам, проблемы со здоровьем в результате их употребления связаны с тем, что в таких продуктах отсутствуют животные жиры, необходимые для организма.
«Добавление в такие продукты фруктовых сиропов, фруктозы и иных заменителей сахара может привести к инсулинорезистентности, набору веса и серьезным метаболическим проблемам», — отметила врач.
Часто в обезжиренные продукты добавляют гидрогенизированные растительные жиры и трансжиры, которые гораздо вреднее. Они могут вызвать холестериновые бляшки, проблемы с сердцем, сосудами, печенью, поджелудочной и даже рак.
Маргарита Королева объяснила, что без животных и растительных жиров человеку нельзя, так как от их поступления зависит качество кожи и волос, а также слаженная работа всех систем и функций организма, включая репродуктивную, образование витамина D и желчных кислот, а также, что еще важнее — работа головного мозга, который более чем на треть состоит из жира.
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Часто в обезжиренные продукты добавляют гидрогенизированные растительные жиры и трансжиры, которые гораздо вреднее. Они могут вызвать холестериновые бляшки, проблемы с сердцем, сосудами, печенью, поджелудочной и даже рак.
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Артем Путинцев