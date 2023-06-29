Диетолог Мансурова назвала главные ошибки худеющих

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Самой распространенной ошибкой является намеренное голодание. Человеческий организм способен быстро адаптироваться к голоду, и поэтому начинает экономить энергию, пояснила врач. В таком случае при возвращении к привычному рациону организм станет тратить калории менее активно.
«Поэтому не ограничивайте свой рацион более чем на 25% от положенной калорийности с учетом возраста, пола и образа жизни. И пропускать приемы пищи нельзя, это не ускоряет похудение», — цитирует издание слова собеседницы.
Кроме того, нельзя создавать дефицит белка, так как он снижает аппетит и замедляет набор веса. В рационе также должны присутствовать жиры, необходимые для здоровья кожи, суставов, памяти и зрения. Мансурова отнесла к ошибкам и частые перекусы.
«Как только вы перекусили, у вас в организме остановился процесс расщепления жира! Если вдруг захотелось перекусить, то отличные перекусы — творог низкой жирности, кефир, орехи и свежие овощи. А вот фрукты и сухофрукты не стоит есть слишком часто между приемами пищи, так как из-за своей сладости они быстро вызовут голод», — предупредила диетолог.
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