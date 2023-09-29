Врач-диетолог Мухина рассказала, чем полезна зелёная гречка для пожилых

Фото: iStock/rezkrr
Кроме того, рассказала собеседница Москвы 24, в зелёной гречке остаются рутин и кварцетин, укрепляющие сосуды и оказывающие противоопухолевое действие.
Зелёная гречка содержит и полезные медленные углеводы, дающие дополнительную энергию. А также белок, необходимый для регенерации, синтеза гормонов и антител.
Помимо этого Мухина посоветовала замачивать зелёную гречку в кефире или воде, а не варить её привычным способом. Также из неё можно сделать смузи. Это позволит сохранить все полезные свойства продукта.
Читайте также:
Диетологи назвали продукты, нормализирующие уровень сахара в крови
Нутрициолог Владимирова назвала главное средство для укрепления иммунитета
Ученые нахвали причину, провоцирующую развитие болезни Альцгеймера