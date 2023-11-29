Врач Дорош: Генетика и гормоны – основные причины выпадения волос

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«В среднем около 90% всех случаев обусловлено генетической предрасположенностью и гормональным влиянием. Избыточное количество андрогенов негативно влияет на волосяные фолликулы, чаще наблюдается поредение в лобной и теменной зоне. Постепенно потеря волос может распространяться на всю поверхность головы, а волосы на теле остаются в полном объёме», — пояснила в беседе с Газета.ру Дорош.
Кроме этого, к потере волос могут привести стресс, неправильное питание, недостаток витаминов и минералов.
При обнаружении у себя такой проблемы специалист рекомендовала обращаться к врачу для установки причин и подбора методов лечения.
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