Врач Драпкина рассказала, как можно определить риск инфаркта по внешнему виду ушей

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Заслуженный врач РФ, профессор Оксана Драпкина рассказала в своем телеграм-канале о признаке высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, который можно обнаружить на ухе человека.
Ранее кардиолог Оксана Дикур заявила, что основным симптомом инфаркта является острая, сжимающая боль за грудиной. При этом такая боль чаще всего сопровождается резким недомоганием, затруднением дыхания, слабостью, страхом смерти.
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