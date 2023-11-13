Врач Дюжева рекомендовала включать морковь и банан в осенний рацион

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Врач-диетолог Мария Дюжева заявила, что в осенний рацион стоит включать такие фрукты и овощи, как морковь и бананы.
Она пояснила, что морковь, богатая витамином Е, способствует лучшему кровообращению в холодную пору.
Кроме этого, специалист посоветовала осенью употреблять продукты с витамином С, шиповник, смородину, клюкву, облепиху, а также хурму.
А диетолог Михаил Гинзбург заявил об опасности строгих диет, в частности, наиболее вредными являются диета Пьера Дюкана и голодная диета.
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«Бананы содержат триптофан — источник образования серотонина, мелатонина, дофамина, так называемых гормонов счастья. Они помогают нам не поддаваться осенней хандре, заряжают энергией, хорошо влияют на сон, работу мозга и наше настроение», — добавила в беседе с RT Дюжева.
А диетолог Михаил Гинзбург заявил об опасности строгих диет, в частности, наиболее вредными являются диета Пьера Дюкана и голодная диета.
«Диета Пьера Дюкана заключается почти в полном отказе от углеводов в рационе. То есть человек начинает питаться в большей степени мясом и потребляет только белки. Это может спровоцировать подагру, камни в желчном пузыре и почках из-за большой концентрации белка», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева