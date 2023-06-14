Врач Эдигер объяснил, почему ультразвук в онкологии надо использовать очень осторожно

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Врач Эдигер: На месте удалённой опухоли может возникнуть воспаление
Российский врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер заявил, что ультразвук является интересным методом удаления опухолей, однако применять его надо с осторожностью, поскольку на месте удалённого новообразования впоследствии может возникать мощнейшее воспаление.
Ранее Александр Эдигер рекомендовал для защиты от инфекций при прибывании в больницах и поликлиниках, в первую очередь, стараться сокращать своё пребывание в медучреждениях и минимизировать все возможные контакты в них. Он добавил, что после посещения подобных мест необходимо вымыть руки, лицо и другие открытые части тела, обработать антисептическими средствами носоглотку, по возможности принять душ и вымыть голову, а одежду постирать.
«Ультразвук интересен тем, что при определенных подведенных к клеткам ультразвуковых энергиях клетки не выживают», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.
Мелисса Тимофеева