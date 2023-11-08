Врач Эдигер предупредил об опасных заболеваниях при заедах на губах

Фото: istockphoto.com/FotoDuets
Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер заявил, что заеды на губах могут сигнализировать о таких опасных заболеваниях, как сахарный диабет, заболевания коры надпочечников, авитаминоз и вторичный иммунодефицит.
«Любые минимальные признаки могут свидетельствовать об очень серьёзных системных проблемах. Заеды – это в первую очередь маркер иммунодефицита, кандидоза и достаточно тяжёлых эндокринных заболеваний. Поэтому всегда, когда заеды появляются, надо, конечно, идти к терапевту и смотреть общее состояние организма», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.
Кроме того, ранки в уголках губ могут свидетельствовать о стоматологических проблемах, болезнях ЖКТ, а также аллергических реакциях.
Читайте также:
Нутрициолог Мравцева призвала отказаться от сахара и глютена при ОРВИ
Диетологи предостерегли от трех видов супов
Иммунолог Жемчугов назвал гонконгский грипп обыкновенным заболеванием
Мелисса Тимофеева