Врач Эдигер: Твёрдые сорта сыра способны снять тревожность

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Клинический фармаколог, врач Александр Эдигер заявил, что твёрдые сорта сыра способны снизить стресс, тревожность, а также помочь сохранить хорошее настроение из-за высокого содержания в них бета-морфина.
«В молочных продуктах, особенно в сыре, содержатся бета-казоморфины, доставляющие удовольствие. Чем выдержаннее сыр, тем больше в нём этих веществ. Это твердые швейцарские сыры, сыры с плесенью. Когда гурманы их выбирали, то они ориентировались не просто на аромат и тонкий вкус, но ещё и на психологический эффект. Ничего удивительного в этом нет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.
Сходным эффектом обладают и другие продукты, такие, как шоколад, сахар, клубника, бананы, мята, орехи, которые также содержат в себе вещества, вызывающие эйфорию.
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Мелисса Тимофеева