Врач Эдигер заявил о необходимости приёма витаминов в межсезонье

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«Любое принятое внутрь вещество будет усвоено чуть меньше, чем введённое под кожу или внутривенно. Но с витаминами в существующих технологических формах, где они вместе по-разному смешаны и так далее, эта проблема не возникает. Поэтому принимать витамины необходимо», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей.
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