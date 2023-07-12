Врач Ефремов: Щербакова может расстаться со спортом на девять месяцев из-за мононуклеоза

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе из-за обнаруженного у нее мононуклеоза. Спортивный врач Вячеслав Ефремов рассказал о последствиях, к которым может привести это заболевание.
Врач рассказал, что многое будет зависеть от иммунитета, насколько он силен у Щербаковой. Этот вирус поражает лимфоидную ткань, поэтому выздоровление такое долгое. Здесь важно не перегружать спортсменку, четко соблюдать режим дня. Оптимальное лечение — чисто симптоматическое. Если болит горло — назначаются полоскания, при повышении температуры — жаропонижающие препараты. Не нужно прибегать к антибактериальной терапии, это основное противопоказание, заключил Вячеслав Ефремов.
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