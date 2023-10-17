Врач Елизарова объяснила, почему опасно сдерживать чихание

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Чихание помогает освободить нос от слизи, а попытки сдержаться способны привести к синуситу и другим осложнениям.
Об этом рассказала лор-врач, кандидат медицинских наук Людмила Елизарова, сообщает радио Sputnik. В носовой слизи содержатся вирусы и бактерии.
Попытки сдержать чихание провоцируют развитие болезней органов слуха и носоглотки.
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«Если вы считаете, что в данный момент чихать неуместно, процесс можно сдержать. Нужно зажать нос и закрыть рот. В таком случае вы всё равно чихнете, но делаете это как бы внутри», —объясняет Людмила Елизарова.
«Давление, возникающее при задерживании чиха, направлено внутрь, на носоглотку и задние отделы полости носа, где открывается слуховая труба, гайморовы пазухи, лобные пазухи. То есть в них попадает та самая слизь, которая должна была выйти во время чихания», — предупреждает Людмила Елизарова.В результате этого процесса повышается риск инфицирования слуховой трубы и среднего уха. Способен развиться синусит и подняться внутричерепное давление.
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Мария Фирсова