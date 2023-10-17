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Врач Елизарова объяснила, почему опасно сдерживать чихание

17 октября 2023, 16:02
Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Чихание помогает освободить нос от слизи, а попытки сдержаться способны привести к синуситу и другим осложнениям.
Об этом рассказала лор-врач, кандидат медицинских наук Людмила Елизарова, сообщает радио Sputnik. В носовой слизи содержатся вирусы и бактерии.
«Если вы считаете, что в данный момент чихать неуместно, процесс можно сдержать. Нужно зажать нос и закрыть рот. В таком случае вы всё равно чихнете, но делаете это как бы внутри», —объясняет Людмила Елизарова.

Попытки сдержать чихание провоцируют развитие болезней органов слуха и носоглотки.
«Давление, возникающее при задерживании чиха, направлено внутрь, на носоглотку и задние отделы полости носа, где открывается слуховая труба, гайморовы пазухи, лобные пазухи. То есть в них попадает та самая слизь, которая должна была выйти во время чихания», — предупреждает Людмила Елизарова.
В результате этого процесса повышается риск инфицирования слуховой трубы и среднего уха. Способен развиться синусит и подняться внутричерепное давление.

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#здоровье
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#врач
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Российские учёные создали самую точную нейросеть для определения COVID-19
17 октября 2023, 17:31

Фото: istockphoto.com/kentoh

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали самую точную нейросеть для определения коронавирусной инфекции с помощью рентгеновских снимков лёгких.
«Модель позволяет быстро и точно определить наличие COVID-19 или других видов пневмонии на КТ-снимках легких. Это может помочь врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, что позволит снизить нагрузку на медперсонал. От аналогов наша программа отличается, прежде всего, улучшенной точностью интерпретации», – отметил в беседе с «Газета.Ru» один из разработчиков нейросети, инженер Научно-технологического комплекса Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» СПбПУ Диб Али.

Учёные утверждают, что разработка имеет большой потенциал для точной и быстрой диагностики коронавирусной инфекции.

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#коронавирус
#ученые
#медицина
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В Мурманске врачи удалили пациентке опухоль, которая весила как телёнок
17 октября 2023, 17:29

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Жительница Мурманска обратилась к медикам с жалобой на живот, который увеличивался, и лишний вес.
Оказалось, что у женщины образовалась огромная опухоль, пишет «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу регионального департамента здравоохранения. Медики обнаружили опухоль диаметром около 30 см и весом в 18 кг, что сравнимо с весом новорождённого телёнка.
 
Женщину госпитализировали в онкологический диспансер, и хирурги удалили опухоль. Операция длилась 2 часа. Россиянка похудела на 18 кг. Послеоперационное состояние женщины врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что бригада скорой помощи вывела жительницу Балашихи из состояния клинической смерти. Бригада доставила больную в отделение анестезиологии и реанимации филиала №3 Балашихинской областной больницы. После стабилизации состояния её перевели в сосудистый центр, где сделали операцию по восстановлению проходимости коронарных артерий. Сейчас женщина выписана.

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Врач Елизарова объяснила, почему опасно сдерживать чихание
#здоровье
#опухоль
#операция
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В больницу Долгопрудного поступила новейшая эндоскопическая система
17 октября 2023, 17:22

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В эндоскопическое отделение Долгопрудненской больницы поступило новейшее оборудование – эндоскопическая система. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Больница стала первой в Подмосковье после головного учреждения, «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», где оборудование опробуют в клинической практике. С помощью этой эндоскопической системы можно диагностировать ранние формы онкологических заболеваний и предопухолевых состояний. А специальные оптические технологии улучшают визуализацию сосудов, что позволяет управлять рисками во время операции», – говорится в сообщении. 
После установки этой системы в больнице прошло обучение сотрудников новейшим функциям. Сообщаетс, что самое современное эндоскопическое оборудование позволит врачам освоить современные технологии, а пациентам – получить передовую высокотехнологичную диагностику на уровне ведущих федеральных центров России. 
 
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Россиянкам рассказали о трудностях похудения после 30 лет
Диетолог Шапиро: после 30 лет худеть сложнее из-за потери мышц
17 октября 2023, 15:22

Фото: iStock/vadimguzhva

Диетолог Эми Шапиро рассказала, что после 30 лет в организме начинает сокращаться мышечная масса, из-за этого появляются сложности с похудением.
«После 30 лет мышечная масса сокращается на три-восемь процентов каждые десять лет. Она объяснила, что поскольку мышцы эффективно сжигают калории, то чем их меньше в теле, тем труднее худеть», - цитирует издание Eat This, Not That! слова специалиста.

Она также объяснила, что потеря мышечной массы замедляет обмен веществ, таким образом, лишний вес появляется даже после диетической пищи.

При этом она отметила, что в 40-50 лет у человека происходят гормональные изменения. Во время менопаузы у женщин падает уровень эстрогена. Это, по словам Шапиро, связано с увеличением брюшного жира. А у мужчин происходит снижение тестостерона, что негативно влияет на распределение жира, мышечную массу и силу.

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#снижение
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Бригада скорой помощи вывела жительницу Балашихи из состояния клинической смерти
17 октября 2023, 15:05

Фото: Минздрав МО

В Балашихе бригада скорой помощи спасла женщину после клинической смерти. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В скорую позвонила 57-летняя жительница с жалобами на затруднённое дыхание. Через 13 минут прибыла бригада в составе врача, фельдшера и водителя. У пациентки выявили инфаркт миокарда. Её состояние стабилизировали и решили госпитализировать в региональный сосудистый центр. Однако по дороге у пациентки остановилось сердце. Клиническая смерть длилась около двух минут. 
«В результате сердечно-лёгочной реанимации и дефибрилляции удалось восстановить сердечный ритм. Благодаря профессионализму бригады скорой помощи пациентка пришла в сознание. Мы добились нормальной гемодинамики, что позволило перевезти её в сосудистый центр», – рассказала врач Мария Бичина.
Бригада доставила больную в отделение анестезиологии и реанимации филиала №3 Балашихинской областной больницы. После стабилизации состояния её перевели в сосудистый центр, где сделали операцию по восстановлению проходимости коронарных артерий. Сейчас женщина выписана.

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#московская область
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Диетолог Соломатина заявила о необходимости холестерина организму
17 октября 2023, 15:04

Фото: istockphoto.com/Naeblys

Диетолог Елена Соломатина заявила, что холестерин в умеренных количествах необходим организму, поскольку является условно строительным материалом для нервов.
«Холестерин является строительным материалом и необходим нашему организму для построения клеточных мембран и миелиновой оболочки нервов. Это изолента для передачи нервного импульса. Иногда общий холестерин снижать не нужно, потому что снижается в том числе и «хороший», нужный организму», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

По её словам, из холестерина вырабатываются такие гормоны, как адреналин, норадреналин, кортизол и половые гормоны.

А врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина назвала облепиху ягодой, которая может способствовать похудению.

«Облепиху ещё называют сибирским ананасом. Эта ягода по аромату фактически напоминает смесь ананаса, земляники, клубники и цитрусовых. Она богата каротиноидами, витаминами A и группы B. <…> Облепиха очень хороша для снижения веса, потому что стимулирует все обменные процессы», — сказала в беседе с «Москвой 24» врач.

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#здоровье
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На конкурсе в Подольске определили лучших подмосковных водителей скорой помощи
17 октября 2023, 14:38

Фото: Минздрав МО

Работающий на Красногорской подстанции Андрей Рекунов стал победителем конкурса водителей скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Финал состоялся в Подольске, в нём приняли участие 18 водителей – победители отборочных испытаний. Конкурсанты соревновались в выполнении различных фигур и элементов, а также в знании оборудования, находящегося в автомобиле, и правил ГИБДД.
«Работа водителя скорой помощи имеет особое значение. От его действий зависит, насколько быстро бригада успеет приехать на вызов к пациенту, а также доставка пациента в стационар. Победитель и призёры нашего конкурса получат денежную премию в размере 110 тыс рублей, 70 тыс рублей и 50 тыс рублей соответственно», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.  
Второе и третье места в конкурсе заняли водители Дмитровской подстанции Павел Козлов и Алексей Вороньков. Специальный приз за победу в теоретической части конкурса профессионального мастерства получил Николай Лукоянов, работающий в Орехово-Зуеве. 
 
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Врач-онколог назвал неочевидный симптом рака яичек
Онколог Жумхавала: Боль в груди у мужчин может свидетельствовать о раке яичек
17 октября 2023, 14:07

Фото: istock / Korrawin

Болезненность и рост груди у мужчин может свидетельствовать о развитии онкологии яичек. Об таком неочевидном симптоме предупредил хирург-онколог Али Жумхавала, пишет Huffington Post.
Врач объяснил, что боли в груди у мужчин появляться из-за выработки гормона под названием хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Обычно, этот гормон увеличивается в организме женщин во время беременности. Из-за него у женщин увеличивается грудь во время вынашивания ребенка и происходит много других важных изменений. 

«В редких случаях он (гормон ХГЧ - прим. ред.) является симптомом рака яичка», — заявил Жумхавала.
Он также добавил, что в редких случаях рост ХГЧ в организме мужчин для выявления рака проверят с помощью теста на беременность. Но не стоит всегда на 100% полагаться на данный метод. Самым эффективным методом самодиагностики онколог назвал регулярную пальпацию тканей для выявления уплотнений или шишек.

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Жители Подмосковья смогут закрывать больничный лист онлайн
17 октября 2023, 11:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Жители Московской области, которые переболели ОРВИ или COVID-19 в легкой форме смогут закрыть больничные листы с помощью телемедицинской консультации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«<…> Для удобства жителей региона мы ввели дистанционное закрытие больничных листов после ОРВИ или новой коронавирусной инфекции. Это касается тех пациентов, чья болезнь протекала в легкой форме. Во время онлайн-консультации врач опросит пациента, и, если у пациента еще сохраняются симптомы заболевания, то врач назначит ему очный прием для продления больничного», - объяснила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Записаться на консультацию можно на портале «Госуслуги» в разделе «Терапия». Пациент самостоятельно выбирает удобные даты и время для консультации у врача.

Стоит отметить, что очное посещение у врача для закрытия больничного также остается за пациентом.

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