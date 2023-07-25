Врач-эндокринолог Гелашвили объяснила, в каких случаях любовь становится болезнью

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Врач-эндокринолог Тамара Гелашвили заявила, что нарушения режима сна, полная концентрация на жизни партнера — это не любовь, а психическое расстройство. Об этом сообщает Москва 24.
Гелашвили утверждает, что в международной классификации болезней существует психиатрический диагноз, когда любовь превращается в навязчивую идею.
По словам эндокринолога, даже если у объекта преследования уже есть партнер или семья, «заболевший» может пытаться разрушить эти отношения.
Гелашвили отметила, что любовь не является исключительно гормональным состоянием, несмотря на то, что это чувство определенно влияет на гормональную систему человека.
Сообщается, что у этого чувства есть «срок годности». Врач дополнила, что влюбленность и гормональные всплески живут от 1,5 до 4 лет.
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«В таком случае постоянно возникает идея о том, что человеку нужно увидеть объект, к которому он якобы испытывает любовь», — приводит слова специалиста Москва 24.
Гелашвили отметила, что любовь не является исключительно гормональным состоянием, несмотря на то, что это чувство определенно влияет на гормональную систему человека.
Сообщается, что у этого чувства есть «срок годности». Врач дополнила, что влюбленность и гормональные всплески живут от 1,5 до 4 лет.
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Екатерина Коршунова