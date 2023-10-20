Врач-эндокринолог рассказала о симптомах остеопора

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Остеопороз — заболевание костей,которое разрушает костную ткань, что и становится последствием переломов. Боли в спине при крепких объятиях, подъеме тяжести или резких движениях являются частыми симптомами заболевания.
«Остеопороз никак не ощущается в организме человека, вплоть до появления переломов, которые и являются главной опасностью при этом диагнозе. Поэтому такая профилактика крайне важна», – подчеркнула врач.
Стоит отметить, что записать на прием к врачу-эндокринологу можно у участкового врача-терапевта и самостоятельно по телефону 122.
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