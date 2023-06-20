Врач Фассихи рассказала, какую часть тела люди забывают защитить от солнца

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Дерматолог Хива Фассихи призывает защищать кремами с SPF кожу головы
Дерматолог Хива Фассихи рассказала, что люди зачастую забывают защитить кожу головы от солнца и не наносят солнцезащитный крем, пишет «Лента. Ру».
Врач Хива Фассихи объяснила, что на кожу головы, зону пробора волос воздействуют прямые солнечные лучи, поэтому гораздо больше шансов получить ожог головы, чем лица.
Парикмахер Сэм Макнайт напомнил о важности защиты волос от солнца. По его словам, нужно наносить на локоны специальные средства, чтобы избежать ломкости и сухости волос.
Ранее россиянам рассказали, сколько времени нужно проводить на солнце. Врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук Юлия Вахабова заявила, что наиболее безопасным временем пребывания на открытом солнце составляет не более 15 минут в день.
Врач Хива Фассихи объяснила, что на кожу головы, зону пробора волос воздействуют прямые солнечные лучи, поэтому гораздо больше шансов получить ожог головы, чем лица.
Ранее россиянам рассказали, сколько времени нужно проводить на солнце. Врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук Юлия Вахабова заявила, что наиболее безопасным временем пребывания на открытом солнце составляет не более 15 минут в день.
Мария Фирсова