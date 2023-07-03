Врач Филева: солнце и морская вода опасны для волос

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Врач-дерматолог Александра Филёва объяснила, что солнечное УФ-излучение может вызывать распад белковых структур волос, делая их тонкими и хрупкими.
«УФ-излучение, провоцирующее распад белковых структур, из которых состоит кутикула, нарушает целостность защитной оболочки волоса. В результате ухудшается качество локонов, проявляется жесткость и ломкость. Этот процесс называется фотохимическим повреждением», – заявила в беседе с Газета.ру Филёва.
Она пояснила, что структура волос может стать хрупкой, напитавшись влагой в море или даже в бассейне.
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