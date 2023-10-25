Врач Филева: Сухой воздух в помещении приводит к росту заболеваемости ОРВИ

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«В результате люди чаще болеют ОРВИ, а из-за снижения выработки слезной жидкости быстрее устают и воспаляются глаза. В сухом воздухе у людей, страдающих бронхиальной астмой и другими аллергиями, могут участиться приступы», — цитирует издание слова собеседницы.
«Чтобы избежать заболеваний, необходимо поддерживать в квартире нормальный микроклимат и увлажнять воздух. Это особенно важно, если в помещении находятся дети: они более чувствительны к сухости воздуха и вирусам. Проще всего это сделать с помощью специального увлажнителя», — заключила дерматолог.
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