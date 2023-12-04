Врач Филёва предупредила об опасности обогревателя для здоровья

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Врач Александра Филёва заявила, что обогреватели могут быть опасны для здоровья.
По её словам, при длительном вдыхании сухого воздуха, который возникает благодаря работе обогревателя, начинают пересыхать слизистые оболочки носа, иммунитет снижается, болезнетворные микроорганизмы минуют защитный барьер, вызывая инфекции. Кроме этого, постоянное вдыхание сухого воздуха приводит к обострению хронических заболеваний дыхательных путей, таких как бронхиальная астма, ларингит, фарингит и т. д.
Для того, чтобы решить проблему сухого воздуха в помещении, специалист рекомендовала регулярно проветривать комнаты, использовать увлажнители или бризеры.
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«Также могут начаться проблемы с глазами. Появляется покраснение, возникает ощущение инородного тела в глазу, боль и резь при моргании, корочки и «слипшиеся глаза» по утрам. Сильнее всего сушат воздух тепловентиляторы. К тому же они сильно шумят при работе, что может негативно повлиять на эмоциональное состояние и вызвать нарушения сна. Также существенно снижают влажность воздуха и масляные радиаторы», — прокомментировала в беседе с RT Филёва.
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