Врач Филёва рассказала, как обезопасить себя от отёка Квинке

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Врач-дерматовенеролог Александра Филёва заявила, что отёк Квинке, являющийся аллергической реакцией, в ходе которой один из участков тела раздувается, редко, но может быть опасен для жизни.
Для того, чтобы обезопасить себя, по словам врача, необходимо тщательно следить за своим организмом, а при первых симптомах аллергии обращаться к специалисту.
При этом, она перечислила симптомы отёка, которые могут угрожать жизни человека. Среди них затруднённое дыхание, хрипы, ощущение нехватки воздуха, распухшие губы, язык, глаза, учащённое сердцебиение, головокружение.
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«Главное — внимательнее следить за своим здоровьем и ограничить или полностью исключить контакт со значимым аллергеном. Если бурная реакция появилась хотя бы раз, следует записаться на приём к терапевту или аллергологу. Специалист назначит анализы, чтобы определить вероятный триггер, и подскажет меры специфической профилактики», — прокомментировала в беседе с Pravda.Ru Филёва.
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Мелисса Тимофеева