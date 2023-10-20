Врач Гадзиян назвал неочевидный симптом рака у мужчин после 45 лет

В 2023 году вспышки холеры зафиксированы уже в 31 стране. Риску подхватить это опаснейшее инфекционное заболевание подвергается в общей сложности миллиард людей на планете. Об этом рассказал директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления перед представителями дипломатических миссий в Женеве.