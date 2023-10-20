Врач Гадзиян назвал неочевидный симптом рака у мужчин после 45 лет

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«Есть данные, что в 80-90 лет у 80% мужчин есть аденома простаты, а в 90% есть рак (он может быть клинически незначимым)», — говорится в публикации.
Специалист призвал обратить внимание на такой важный фактор, как ночное хождение в туалет. По словам Гадзияна, если это происходит регулярно, необходимо обратиться к врачу и сдать анализы.
«Есть простые обследования: УЗИ, урофлуометрия, ОАМ. Они дадут нам ответы на вопросы, помогут вовремя поставить диагноз», — добавил уролог.
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