Врач Гадзиян рассказал о симптомах, угрожающих здоровью

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Хирург Марк Гадзиян сообщил об опасных для здоровья симптомах, которые часто остаются без внимания
Зачастую во время обследований пациентов специалисты находят ожирение, проблемы со зрением, рак и гипертонию с 25–30 лет. Также Гадзиян обратил внимание на наличие в организме тромбов. По мнению врача, из-за их образования существует риск «умереть за секунды».
Отдельно Гадзиян отметил утренний кашель, который может приводить к удушью. Специалист уточнил, что такой симптом может быть признаком онкологического заболевания легких.
Среди других опасных симптомов, несущих угрозу для здоровья — длительные головные боли, изжога, диарея и сбои в работе сердца.
Ранее «Радио 1» сообщало о неожиданном симптоме рака, проявляющегося по утрам.
Отдельно Гадзиян отметил утренний кашель, который может приводить к удушью. Специалист уточнил, что такой симптом может быть признаком онкологического заболевания легких.
Ранее «Радио 1» сообщало о неожиданном симптоме рака, проявляющегося по утрам.
Екатерина Коршунова