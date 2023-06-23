Врач Гадзиян рассказал, от каких напитков может быть ожирение

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Алкогольные напитки опаснее для организма человека чем сахар
Некоторые напитки опаснее для организма человека чем сахар, потому что они имеют более высокий гликемический индекс, передаёт RG.ru со ссылкой на хирурга-уролога, онкоуролога, андролога, кандидата медицинских наук Марка Гадзияна.
К таким напиткам относится алкоголь.
А сладкие безалкогольные напитки, в том числе сок, являются опасными для мозга.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что должно входить в состав натурального кваса.
К таким напиткам относится алкоголь.
«В спиртном содержится достаточно большое количество калорий, особенно если речь идет о сладких напитках», — написал он в своём Telegram-канале.Врач подчеркнул, что эти каллории мгновенно идут в кровь, что может привести к набору лишнего жира. Гадзиян добавил, что пиво, которое не является сладким, не менее вредное, так как содержит фитоэстрогены. У тех, кто злоупотребляет этим напитком, также может быть ожирение.
А сладкие безалкогольные напитки, в том числе сок, являются опасными для мозга.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что должно входить в состав натурального кваса.
Яна Таёжная