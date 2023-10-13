Врач Гадзиян: Жир – убийца №1 для человека

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«Ожирение в среднем укорачивает жизнь на 10 лет. Каждые лишние три килограмма, которые сброшены после 60 лет, увеличивают продолжительность в жизни человека, в среднем, на один год», — приводят «Вести Подмосковья» слова врача из его Telegram-канала.
Кроме этого, как заявляют специалисты, для поддержания здоровья требуется умеренное потребление сахара. Так, например, женщинам рекомендуется потреблять не более 25 г сахара в течение дня. Как передаёт utro.ru, для того, чтобы избежать избытка сладкого, необходимо полноценное питание, поскольку, по мнению врачей, сытый человек меньше будет стремиться перекусывать сахаросодержащими продуктами.
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