Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач Гальперин усомнился в способности ИИ заменить диагноста

Врач Гальперин усомнился в способности ИИ заменить диагноста

11 сентября 2023, 19:05
Фото: istockphoto.com/Svitlana Hulko

Фото: istockphoto.com/Svitlana Hulko

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин заявил, что при нынешнем развитии технологий искусственный интеллект не способен заменить врача-диагноста в медицине.

«Сегодня об ИИ в здравоохранении известно только то, что в него вложены огромные деньги. Есть сферы, где автоматизация действительно помогает врачам – это различные методы рентген-диагностики. Что касается постановки окончательного диагноза, то доказательств того, что это можно делать с помощью таких автоматизированных методов – нет», – высказал мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Гальперин.

А председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов объяснила Ольга Вострикова поддержала внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в систему здравоохранения.

Читайте также:

В Союзе пациентов объяснили пользу внедрения ИИ в здравоохранение

В больницы Подмосковья поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга в 2023 году

Искусственный интеллект повысил точность определения собак до 91%
#ии
#технологии
#здравоохранение
#медицина
#врачи
Читайте нас в
В Союзе пациентов объяснили пользу внедрения ИИ в здравоохранение
Председатель Союза Вострикова заявила о пользе ИИ в здравоохранении
11 сентября 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/peshkov

Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов объяснила Ольга Вострикова поддержала внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в систему здравоохранения.
«У нас много образованных врачей, но один человек не может обладать тем объемом знаний, чтобы выявить редкое заболевание и поставить окончательный диагноз, для этого назначают консилиум. А ИИ уже работает автономно по многим направлением в медицине, например, можно загрузить в специальную программу фотографию, чтобы она определила злокачественная родинка или нет», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Вострикова.

При этом, она подчеркнула, что негативным последствием такого внедрение является сокращение кадров медучреждений.

Читайте также:

В больницы Подмосковья поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга в 2023 году

Искусственный интеллект повысил точность определения собак до 91%

В Дмитровскую областную больницу поступил новый маммограф
#больницы
#ии
#здравоохранение
#технологии
#медицина
Читайте нас в
Первый ребёнок со СМА, лечившийся самыми дорогими лекарствами, чувствует себя лучше
11 сентября 2023, 18:44

Фото: istockphoto.com/Julia_Sudnitskaya

Девочка из Колпино Алиса Овечкина, ставшая первым ребенком со СМА (спинальной мышечной атрофией), получившим в Санкт-Петербурге терапию самыми дорогими лекарствами в мире – «Спинразой» и «Золгенсма», чувствует себя лучше, здоровье её крепнет.
Об этом рассказал отец девочки Юрий.

Сообщается, что семья переехала в Москву из-за работы.

«Реабилитацией по-прежнему занимаемся дома. Планируем ездить в дневной центр при Московском хосписе, там есть и другие дети, и учителя. Алиса стала более общительной, раньше говорила отдельные слова, а сейчас пытается формулировать целые предложения. Поменяли активную коляску на российского производителя «Кинезис», в ней она прямо работать начала. Она старается, коляска ей очень нравится», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Юрий.

Он добавил, что Алиса стала активным и любопытным ребёнком: любит убегать от родителей, исследовать закоулки и новые места, гоняться с детьми на самокате и электросамокате на перегонки.

Читайте также:

Почти 2 тысячи детей-инвалидов Подмосковья отдохнули в санаториях этим летом

Подмосковные дети-сироты с 1 сентября получат соцкарты для бесплатного проезда

Подмосковные семьи с детьми-инвалидами могут подать заявление на новую выплату онлайн
 
#дети
#семья
#отец
#семьи с детьми
Читайте нас в
Академик Калинин назвал возможные причины смертей от арбузов
Академик Калинин: В арбузы могут вводить химический раствор
11 сентября 2023, 18:29

Фото: istockphoto.com/marketlan

Генеральный директор национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин заявил, что смерть после употребления арбуза возможна, если недобросовестные предприниматели вкалывают в ягоды химические растворы для их более красивого вида и быстрого созревания.
«В начале, когда ещё арбузы плохо созревают, а их хочется продать уже на рынке, делается укол, с химическим красителем. И арбуз быстрее, якобы, созревает. Его разрезаешь — он красный. После этого, извините, но можно умереть. Смотря какое вещество туда закачали», — сказал в беседе с Pravda.Ru Калинин.

Он добавил, что такие меры могут предприниматься не только у нас в стране.

Специалист отметил, что при отравлении таким арбузом человек может потерять сознание, также могут начаться расстройство ЖКТ и головные боли.

По словам эксперта, аналогичная ситуация происходит с дынями.

Читайте также:

Москвичка скончалась после того, как съела арбуз

Диетолог Шестакова предупредила о вреде арбузов

Диетолог Мухина рассказала об опасном сочетании дыни и ряда продуктов
#арбуз
#питание
#безопасность
#отравление
#здоровье
Читайте нас в
Нутрициолог Писарева предупредила о возможном опьянении от кваса
11 сентября 2023, 16:51

Фото: istockphoto.com/Maksim Tikhonov

Нутрициолог Ирина Писарева заявила, что от кваса можно опьянеть, выпив сразу несколько литров в течение часа.
Она отметила, что алкогольные свойства напитка могут усиливаться при неправильных транспортировке и хранении кваса.

«Если выпить от 2-3 л обычного кваса в течение часа, то можно опьянеть, алкотестеры могут показать промилле. Это приравнивается к одной бутылке пива. Опасно будет для любого водителя: он выпивает небольшую бутылочку кваса, и сотрудники ГАИ могут остановить его и привлечь за правонарушение», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Писарева.

Специалист добавила, что напиток не рекомендован людям с проблемами ЖКТ, различными язвами, гастритами, с ожирением и лишним весом, а также тем, у кого инсулинорезистентность и сахарный диабет.

Читайте также:

Россиянам рекомендовали снизить потребление сахара при синдроме хронической усталости

Диетолог Соломатина заявила о безопасности кофе для диабетиков

Названы продукты, усиливающие мигрень
#продукты
#напитки
#алкоголь
#здоровье
Читайте нас в
Врачи из Долгопрудного спасли пациентку от многокилограммовой опухоли
11 сентября 2023, 16:01

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Врачи Долгопрудненской областной больницы провели успешную операцию женщине, у который выявили 4,5 килограммовую опухоль.
Бригада скорой медицинской помощи доставила 54-летнюю женщину в гинекологическое отделение с острой болью и образованием в брюшной полости, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

Врачи провели МРТ-обследование пациентке, которое подтвердило факт наличия новообразования. Врачи приняли решение о проведении экстренной операции. Оперативное вмешательство проводил заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.

Операция усложнялась тем, что произошла спайка некоторые внутренних органов с новообразованием. 

Операция прошла успешно, пациентку выписали из больницы на 5 день после операции, её самочувствие улучшилось. 

Читайте также: 

Сергиево-Посадские врачи удалили 2-литровую липому с бедра пациентки.

У 662 женщин обнаружили патологии молочных желез, благодаря самозаписи на маммографию.

Подмосковные врачи прооперировали подростка, упавшего с электросамоката.
#врачи
#операция
#долгопрудный
#мрт
#больницы
#операции
#служба
Читайте нас в
Инфекционист Викулов развеял миф о рвоте при отравлении
Инфекционист Викулов назвал заболевания, при которых может начаться рвота
11 сентября 2023, 15:51

Фото: Halfpoint

Москвичка съела купленный возле метро арбуз, а спустя несколько часов ей стало плохо: началась тошнота и рвота. Она отказалась обращаться к врачу, а уже на следующий день скончалась. Близкие думали, что причиной гибели мог стать арбуз. Однако позже выяснилось, что женщина скончалась от острой сердечной недостаточности.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов также отметил, что рвота проявляется не только при отравлении. В беседе с «Радио 1» он заявил, что проблема может быть связана с неинфекционными заболеваниями.
«Рвота – это не только симптом отравления, рвота может быть при нарушении мозгового кровообращения у пожилого человека, при панкреатите и при холецистите, при желудочно-кишечном кровотечении и при опухоли мозга или при черепно-мозговой травме», — сказал Викулов.
Читайте также: 

От 25 до 45 лет с хорошей зарплатой: нарколог определил портрет алкоголика в России

Нарколог Дмитриев назвал три фактора при алкоголизме на ранних стадиях

Россиянам рекомендовали снизить потребление сахара при синдроме хронической усталости
#арбуз
#отравление
#здоровье
#инфекция
Читайте нас в
От 25 до 45 лет с хорошей зарплатой: нарколог определил портрет алкоголика в России
Нарколог Сараев: алкоголизм поразил высокие слои населения в России
11 сентября 2023, 15:22

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

В России удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул», которая была популярна в 1990-е годы. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев рассказал «Радио 1», что в России действительно снижается количество потребляемого алкоголя, в частности, среди подростков и молодёжи. Однако до сих пор многие россияне страдают от алкогольной зависимости.
«Мы представляем себе человека из маргинальной среды, низкого социального уровня, который пьёт только дешевые, крепкие алкогольные напитки, у него плохая работа или вообще нет её. Но сегодня мы видим, что алкоголизм поразил более высокие слои населения в социальном, финансовом плане. От этого страдают полные, благополучные семьи, у которых всё хорошо с финансами. Это опасно с точки зрения тенденции в социуме, потому что это работоспособное,  здоровое население. В среднем мы наблюдаем, что проблемы с алкоголем начинаются в диапазоне от 25 до 45 лет», — сказал Сараев.
Специалист подчеркнул, что многие позволяют себе выпить бокал вина раз в неделю и не видят в этом ничего страшного. Однако согласно рекомендации Всемерной организации здравоохранения, системой считается употребление алкогольных напитков чаще, чем раз в 10-14 дней.

Читайте также: 

Нарколог Дмитриев назвал три фактора при алкоголизме на ранних стадиях

Нарколог раскрыл, когда при похмелье нужно вызвать врача

Врач-нарколог Холдин рассказал, почему нельзя покупать ребёнку детское шампанское
#нарколог
#напитки
#алкоголизм
#алкоголь
Читайте нас в
Россиянам рекомендовали снизить потребление сахара при синдроме хронической усталости
Врач Демьяновская посоветовала снизить потребление сладкого при синдроме хронической усталости
11 сентября 2023, 14:10

Фото: istockphoto.com/Rostislav_Sedlacek

Врач Екатерина Демьяновская рассказала, что при синдроме хронической усталости важно нормализовать питание, в том числе, снизив потребление сахара.
«Фрукты и овощи дадут заряд бодрости из-за большого количества витаминов и минералов, нежирное мясо, рыба, яйца и молочные продукты позаботятся о силе мышц, крупы обеспечат длительное насыщение. При синдроме хронической усталости важно избегать избытка сахара в рационе: после резкого прилива энергии от сладкого наступает спад и человек может чувствовать себя истощённым», — прокомментировала в беседе с RT Демьяновская.

Кроме этого, при подобном недуге важно пролечить хронические заболевания, особенно те, которые связаны с дыхательной системой, а также скорректировать образ жизни и обеспечить себе полноценны сон. Врач отметила, что синдром хронической усталости может быть признаком анемии, нарушений работы щитовидной железы, депрессии, хронических инфекционных и онкозаболеваний.

А нутрициолог Ольга Баян подтвердила заявила о пользе напитка из имбиря и лимона в межсезонье.

«Имбирь содержит аминокислоты, способные ускорять метаболические процессы в организме. Его можно условно назвать природным жиросжигателем. Он богат элементами, снижающими показатели плохого холестерина. А в лимоне есть большое количество витамина С, поэтому на напитке из этих ингредиентов делают акцент в межсезонье. Витамин С снижает общую нагрузку на организм, повышает сопротивляемость вирусам, хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему», — пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» врач.

Читайте также:

Диетолог Соломатина заявила о безопасности кофе для диабетиков

Названы продукты, усиливающие мигрень

Россиянам объяснили, почему мёд не может заменить лекарства
#продукты
#врач
#заболевания
#питание
#здоровье
Читайте нас в
Диетолог Соломатина заявила о безопасности кофе для диабетиков
11 сентября 2023, 13:53

Фото: istockphoto.com/ValentynVolkov

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что кофе без сахара безопасно для людей, страдающих диабетом.
«Диабетикам можно пить кофе. Он имеет достаточно низкий гликемический индекс и к тому же улучшает работу печени. Только напиток должен быть несладкий», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Он уточнила, что людям с сахарным диабетом также можно пить кофе с молоком, поскольку такой напиток не будет не будет иметь высокого гликемического индекса.

До этого специалисты перечислили продукты, способные омолодить организм. К ним отнесли миндаль, морковь, томаты, авокадо. Как передаёт utro.ru, киви также полезно есть, поскольку он содержит много мелатонина, который способствует более свежему внешнему виду.

Читайте также:

Названы продукты, усиливающие мигрень

Россиянам объяснили, почему мёд не может заменить лекарства

Диетолог Шестакова предупредила о вреде арбузов
#продукты
#кофе
#питание
#здоровье
Читайте нас в
Достижения.рф