Врач Гальперин усомнился в способности ИИ заменить диагноста

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Врач-невролог, кандидат медицинских наук, президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин заявил, что при нынешнем развитии технологий искусственный интеллект не способен заменить врача-диагноста в медицине.
«Сегодня об ИИ в здравоохранении известно только то, что в него вложены огромные деньги. Есть сферы, где автоматизация действительно помогает врачам – это различные методы рентген-диагностики. Что касается постановки окончательного диагноза, то доказательств того, что это можно делать с помощью таких автоматизированных методов – нет», – высказал мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Гальперин.
А председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов объяснила Ольга Вострикова поддержала внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в систему здравоохранения.
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