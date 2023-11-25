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Врач-гастроэнтеролог Ситникова: Красное мясо ускоряет процесс старения организма

25 ноября 2023, 03:38
Фото: iStock/HandmadePictures

Фото: iStock/HandmadePictures

Бесконтрольное употребление некоторых продуктов повреждает клетки организма и может ускорить процесс старения человека. Как рассказала в беседе с газетой «Известия» врач-гастроэнтеролог Екатерина Ситникова, одним из таких продуктов является красное мясо (говядина, телятина, свинина, баранина, козлятина, конина).
С избыточным включением красного мяса в рацион связан повышенный риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, поскольку красное мясо содержит насыщенные жирные кислоты, холестерин и соли, которые повреждают клетки. А канцерогенные вещества, выделяемые при его приготовлении, повреждают ДНК и способствуют старению клеток.

По этой причине, объяснила доктор Ситникова, вместо мяса млекопитающих рекомендуется выбирать более здоровые источники протеинов — мясо кролика и птицы, рыбу, орехи и бобовые.


Также она отметила, что ещё одним продуктом, который надо употреблять с осторожностью, являются газированные напитки. Содержащая сахар «газировка» может влиять на здоровье сердечно-сосудистой и эндокринной систем организма. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, сахар (в том числе добавленный) должен составлять не более 10% от общей энергетической ценности рациона.

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#врачи
#здоровье
#онкология
#газировка
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Врач Королева заявила об опасности еды из насекомых
24 ноября 2023, 18:07

Фото: istockphoto.com/Mamik Slamet Asrori

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что еда из насекомых может быть опасна, поскольку может вызвать опасные заболевания, такие, как онкология.
«Источники нового белка из состава насекомых — дополнительная и непосильная нагрузка на кишечник, где клетки не защищены плотной микробиотической плёнкой и нет пищеварительных возможностей, соответственно, нет и ресурсов адаптации к новым белковым молекулам. В итоге поток чужеродных антигенов может вызвать взрыв иммунологической толерантности за счёт чрезмерной нагрузки на иммунную систему. И может произойти резкий всплеск аутоиммунных заболеваний, онкологии и т.д.» — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Она добавила, что никаких исследований, подтверждающий безопасность перехода на такое питание, на сегодняшний день нет.

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#безопасность
#питание
#россияне
#здоровье
#насекомые
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Диетолог Писарева заявила о пользе цикория для пожилых
24 ноября 2023, 17:20

Фото: istockphoto.com/MurzikNata

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что цикорий является наиболее известной и полезной альтернативой кофе, особенно для пожилых людей.
«В цикории отсутствуют кофеин и танин, из-за чего он не возбуждает нервную систему, а наоборот, способствует успокоению. Также он полезен для микрофлоры кишечника из-за пребиотиков в составе», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.

Кроме того, цикорий способен укреплять иммунитет, благодаря ему организм становится более защищённым от вирусов и болезней.

При этом, по её словам, наиболее полезным считается сублимированный цикорий, поскольку в нём сохранено больше витаминов и полезных микроэлементов.

В то же время от употребления напитка диетолог предостерегла людей, страдающих аллергией.

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#диетолог
#иммунитет
#напитки
#питание
#здоровье
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Строительство поликлиники в Серпухове завершат до конца года
24 ноября 2023, 16:04

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Строительство поликлиники в микрорайоне Ивановские Дворики в Серпухове завершится в этом году. Работы идут по графику, сообщил глава городского округа Сергей Никитенко.
«Основной объём работ выполнен, подрядчик завершает последние штрихи. На объекте задействованы 17 единиц техники, рабочие трудятся в две смены – 350 человек в дневную и более 30 – в ночную. В здании запустили систему отопления, завершают фасадные работы», – написал Никитено в своём телеграм-канале.
Подрядчики заканчивают отделку внутренних помещений и уже приступили к благоустройству территории. Там появятся игровая площадка, парковки для автомобилей и велосипедов. 
«Руководитель подрядной организации заверил, что строительно-монтажные работы будут завершены в этом году, согласно установленным срокам. Поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам. Учреждение здравоохранения оснастим магнитно-резонансным и компьютерным томографом, ультразвуковым и рентгеновским оборудованием», – отметил Никитенко. 
Он отметил, что один из главных запросов серпуховичей – доступность системы здравоохранения, и поликлиника предоставит все необходимые условия для качественной медицинской помощи.

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#сергей никитенко
#серпухов
#поликлиника
#строительство
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Врач Антонов: Кариес и перелом челюсти могут стать причинами удаления зуба
24 ноября 2023, 15:56

Фото: istockphoto.com/SbytovaMN

Врач-стоматолог Илья Антонов заявил, что специалист может принять решение об экстренном удалении зуба по причине глубокого кариеса, которые вызывает инфицирование и загноение зуба.
«Изначально причина инфицирования — это глубокий кариес, который инфицировал пульпу зуба. Через заражённую пульпу корневых каналов инфекция выходит в костную ткань, далее начинается образование гноя. Через некоторое время гной растворяет костную ткань вокруг зуба и образуется свищевой ход в полость рта, по которому гной вытекает в ротовую полость», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Антонов.

Также удалить зуб, по его словам, могут в следствие перелома челюсти или трещины в коронковой и корневой части зуба.

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#инфекция
#зубы
#стоматолог
#здоровье
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Ученые нашли в секс-игрушках вещества, вызывающие гормональные сбои и диабет
Risk Analysis: В секс-игрушках нашли вызывающие гормональные сбои вещества
24 ноября 2023, 15:26

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Ученые из США обнаружили в секс-игрушках опасное превышение химических веществ, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Результаты исследований публикует журнал Risk Analysis.

Специалисты проверили состав четырех типов игрушек для секса  — наружных вибраторов, двойных вибраторов, анальных игрушек и бусин. Во всех образцах нашли превышение допустимых норм содержания фталатов и других компонентов микропластика. Больше всех вредных веществ оказалось в анальных игрушках, затем идут бусины и вибраторы для двойного проникновения. Меньше всего количество канцерогенов нашли во внешних вибраторах.

Ведущий автор исследования Джоана Сайп предупредила, если в кровоток попадают частицы микропластика, это может вызывать гормональный сбой, спровоцировать развитие диабета и других болезней.

«Хотя влияние фталатов на здоровье полностью не изучено, известно, что некоторые из них провоцируют репродуктивные, онтогенетические и канцерогенные эффекты, нацеленные на работу печени, семенников, матки, яичников и щитовидной железы», — подытожила Сайп.
Ранее диетолог Елена Тихомирова заявила, что тыквенные семечки являются хорошим афродизиаком для мужчин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ученые
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#секс
#здоровье
#специалисты
#журнал
#развитие
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В подмосковных медучреждениях заменили более 60 старых рентген-аппаратов
24 ноября 2023, 15:01

Фото: Минздрав МО

С начала действия программы замены аналоговой тяжёлой медицинской техники на цифровую в Подмосковье обновили уже 61 рентгеновский аппарат. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Трёхлетняя программа реализуется в регионе с прошлого года. Замене подлежат устаревшие рентгеновские аппараты, флюорографы и маммографы. 
«Для качественной диагностики важно оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием. «Цифра» имеет ряд преимуществ. Это и скорость исследования, и низкая лучевая нагрузка. Кроме того, результат диагностики загружается в электронную карту пациента», – сказала Стригункова.
Так, обновлённый рентген-кабинет открылся в Электростальской больнице. Новый аппарат установлен в терапевтическом корпусе №3. Это уже второй подобный аппарат, установленный вместо старого оборудования в больнице за последние два месяца.
«Цифровая технология нового аппарата позволяет получить высококачественное диагностическое изображение на экране компьютера прямо в процессе исследования. Оборудование даёт возможность создавать базы данных снимков и дополнительной информации, что позволяет проводить телемедицинские консультации», – рассказала главврач Электростальской больницы Елена Тихонова.
 Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Здравоохранение», по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Глава Красногорска Волков проверил ход строительства детской больницы
24 ноября 2023, 14:53

Фото: istockphoto / sudok1

Глава Красногорска Дмитрий Волков посетил строящуюся детскую областную больницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Детская областная больница в Красногорске станет флагманом учреждений здравоохранения в Подмосковье.

«Провел мониторинг текущих работ и вместе с представителем застройщика «сверили часы» в части исполнения графика, который позволит завершить строительство уже в 2024 году. <…>  Ведутся внутренние отделочные работы, устройство фасада, инженерных систем, лифтового оборудования, вентиляции, благоустройство территории», - отметил Дмитрий Волков.

Кроме этого, к больнице планируют построить дорогу, которая оптимизирует движение и облегчить маршрут до медучреждения.

Стоит отметить, что строительством занимаются порядка 1200 человек. На данный момент здание больницы готово на 75 процентов.

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#подмосковье
#строительство
#благоустройство
#больница
#медучреждения
#красногорск
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Диетолог Тихомирова: Тыквенные семечки являются хорошим афродизиаком для мужчин
24 ноября 2023, 14:47

Фото: istock / Andrii Lysenko

Тыквенные семечки благотворно влияют на работу нервной системы и почек. Также они являются хорошим природным афродизиаком для мужчин. О пользе тыквенных семян рассказала терапевт, диетолог Елена Тихомирова в беседе с «Известиями».

Тихомирова пояснила, что семена тыквы являются уникальным по составу продуктом. В горстке семечек (около 60 грамм) содержится суточная доза магния, который крайне полезен для нервной системы и мышц, а также кобальт, марганец и медь, необходимые для процесса кроветворения. В семечках тыквы также содержится суточная норма цинка и хрома. Цинк оказывает положительное влияние на сперматогенезе и производство мужских половых гормонов и спермы.

«Поэтому тыквенные семечки можно назвать природным афродизиаком», — подытожила Тихомирова.
Ранее диетолог Елена Соломатина призвала зимой есть рыбные и овощные супы для иммунитета. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#диетолог
#семена
#терапевт
#продукты
#еда
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Врач Абакумов заявил о важности сохранения полезных бактерий в организме
24 ноября 2023, 14:11

Фото: istockphoto.com/AlexRaths

Врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что сохранение внутренней микрофлоры и полезных бактерий в организме помогает спастись от опасных заболеваний, в частности, от онкологии.
Специалист назвал три метода, которые помогут сохранить и сберечь внутреннюю микрофлору, к которым он отнёс, в том числе, правильное питание и аккуратный приём лекарств, согласованный с врачом.

«И третье — надо пить пробиотики. Я, например, вожу с собой огромную аптечку, где среди препаратов есть такие, которые не только защищают от неприятных сюрпризов в животе, но и поддерживают иммунитет. Осенью особенно актуально», — приводят «Вести Подмосковья» слова врача.

А эксперт ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Андрей Козлов заявил об опасности бесконтрольного приёма антибиотиков, который может привести приводит к формированию резистентности микроорганизмов, что очень опасно.

«До сих пор встречаются случаи, когда пациенты лечат любую простуду антибиотиками без назначения врача, из-за чего развивается резистентность микроорганизмов к целому спектру антибактериальных препаратов. Впоследствии, когда пациент заболевает более серьёзно, антибиотики становятся неэффективны», — прокомментировал в беседе с RT Козлов.

Он настоятельно рекомендовал принимать антибиотики строго по предписанию врача и точно в тех дозировках, которые прописаны специалистом.

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#питание
#антибиотики
#иммунитет
#здоровье
#врачи
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