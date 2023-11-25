Врач-гастроэнтеролог Ситникова: Красное мясо ускоряет процесс старения организма

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Бесконтрольное употребление некоторых продуктов повреждает клетки организма и может ускорить процесс старения человека. Как рассказала в беседе с газетой «Известия» врач-гастроэнтеролог Екатерина Ситникова, одним из таких продуктов является красное мясо (говядина, телятина, свинина, баранина, козлятина, конина).
С избыточным включением красного мяса в рацион связан повышенный риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, поскольку красное мясо содержит насыщенные жирные кислоты, холестерин и соли, которые повреждают клетки. А канцерогенные вещества, выделяемые при его приготовлении, повреждают ДНК и способствуют старению клеток.
По этой причине, объяснила доктор Ситникова, вместо мяса млекопитающих рекомендуется выбирать более здоровые источники протеинов — мясо кролика и птицы, рыбу, орехи и бобовые.
Также она отметила, что ещё одним продуктом, который надо употреблять с осторожностью, являются газированные напитки. Содержащая сахар «газировка» может влиять на здоровье сердечно-сосудистой и эндокринной систем организма. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, сахар (в том числе добавленный) должен составлять не более 10% от общей энергетической ценности рациона.
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Артем Путинцев