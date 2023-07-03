Врач-гастроэнтеролог Вялов назвал неожиданные свойства крапивы

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По мнению гастроэнтеролога Сергея Вялова, регулярное употребление крапивы предохраняет от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний
Крапива является лидером среди всех так называемых «зеленых овощей» по содержанию витамина К, который участвует в свертывании крови и может помочь от воспалений, сахарного диабета, атеросклероза и онкологических заболеваний. Об этом в интервью «Газете.ру» рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Кроме крапивы, лидируют по содержанию витамина К также брюссельская капуста, кинза, брокколи и шпинат. Но употреблять эти продукты, поясняет Вялов, нужно умеренно, так как переизбыток витамина в организме человека будет чреват тромбозами и кровотечениями.
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«Суп с крапивой <...> может помочь улучшить пищеварение, укрепить иммунную систему и уменьшить воспаление <...> снизить уровень холестерина в крови, что может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Витамин К также может помочь в борьбе с некоторыми заболеваниями, такими как атеросклероз и диабет», — рассказал гастроэнтеролог.
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Артем Путинцев