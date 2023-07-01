Врач-гастроэнтеролог Выборнова: Вздутие живота может говорить об онкологии

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Врач-гастроэнтеролог подчеркивает, что вздутие живота и боли в нем могут быть симптомами самых разных заболеваний, вплоть до онкологических
Жалобы на боль в животе и вздутие могут быть симптомами самых разных заболеваний человека, вплоть до онкологических, считает врач-гастроэнтеролог Медицинского центра БЕВЗ, Наталия Выборнова.
Специалист отметила, что медицина не признает диагноза «дисбактериоз», но может диагностировать у человека со вздутием живота так называемый синдром избыточного бактериального роста (СИБР), который может вызывать подобные симптомы. Но перед постановкой подобного диагноза лучше сначала исключить подозрение на наличие онкологических заболеваний, дающих порой схожую картину.
Также вздутие может быть вызвано, пояснила она, хеликобактериозом, непереносимостью глютена (целиакией), фруктозы или лактозы, злокачественными или воспалительными образованиями, дивертикулами и длительным приемом препаратов, которые блокируют кислотность желудка.
По мнению Выборновой, при появлении хронического вздутия живота лучше всего не терять времени и обратиться в медицинское учреждение, чтобы исключить в том числе и риск онкологии.
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Специалист отметила, что медицина не признает диагноза «дисбактериоз», но может диагностировать у человека со вздутием живота так называемый синдром избыточного бактериального роста (СИБР), который может вызывать подобные симптомы. Но перед постановкой подобного диагноза лучше сначала исключить подозрение на наличие онкологических заболеваний, дающих порой схожую картину.
По мнению Выборновой, при появлении хронического вздутия живота лучше всего не терять времени и обратиться в медицинское учреждение, чтобы исключить в том числе и риск онкологии.
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Артем Путинцев