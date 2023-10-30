Врач Гимранов заявил о важности общего анализа крови

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«Общий помогает оценить состояние здоровья, включая уровни красных и белых кровяных клеток, гемоглобина, тромбоцитов и других показателей. В биохимический входит измерение уровней глюкозы, холестерина, триглицеридов, функций почек и печени. Это нужно для оценки риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил в беседе с «Вестями Подмосковья» Гимранов.
Также он рекомендовал делать анализ мочи для проверки здоровья почек и мочевыводящей системы.
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