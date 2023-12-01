Врач-гинеколог рассказала о рисках беременности с ВИЧ

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Врач-гинеколог Елизавета Солоид рассказала, что если женщина с положительным ВИЧ-статусом принимает терапию, вероятность родить здорового ребёнка для неё превышает 99%. Об этом пишут «Известия».
Доктор добавила, что ВИЧ-инфекция характеризуется снижением иммунитета, при этом беременность в некоторой степени тоже является иммунодефицитным состоянием.
Солоид добавила, что частота акушерских осложнений у ВИЧ-инфецированных пациенток не превышает аналогичные показатели среди других беременных.
Она подчеркнула, что, в случае приема антиретровирусной терапии, с вероятностью 99% малыш родится здоровым.
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«Осложнения, которые мы ожидаем у таких пациентов — это присоединение вторичной вирусной или бактериальной инфекции и более тяжелое течение любых инфекционных заболеваний», — цитирует издание слова собеседницы.
«Самым опасным осложнением является передача вируса ВИЧ плоду. Это и определяет основную задачу будущей мамы и акушера-гинеколога, ведущего данную беременность — провести максимальную профилактику заражения малыша», — отметила гинеколог.
Она подчеркнула, что, в случае приема антиретровирусной терапии, с вероятностью 99% малыш родится здоровым.
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Диана Аванесян