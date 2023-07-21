Врач Глотова рассказала о росте числа инсультов у молодёжи

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«Мы всегда ассоциировали инсульт как возраст-зависимое заболевание. Но в действительности сейчас на территории РФ, и наши данные согласуются с данными зарубежными, около 20% всех инсультов развиваются в более молодом возрасте. И выделена специально такая категория — это люди от 15 до 45 лет», — цитируют «Известия» слова специалиста.
Она добавила, что большое количество инсультов случаются у пациентов в возрасте до пятнадцати лет.
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