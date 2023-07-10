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Врач Гогиберидзе рассказал о тренде пластической хирургии колен

10 июля 2023, 13:05

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Пластический хирург Отари Гогиберидзе заявил, что всё чаще пациентки обращаются с просьбой поправить эстетический вид колен.
Как отметил эксперт, изменить размер и форму коленей с помощью диеты, упражнений, массажа нелегко, поэтому приходиться прибегать к пластической хирургии. Основной метод в этом плане – липосакция — процесс перемещения жира в различные части тела.

Как передают «Дни.ру», липосакция коленей может проводиться при видимых жировых отложениях на внутренних сторонах ног, избытке жира, который делает область чрезмерно громоздкой, неэстетичных выпуклостях в передней части коленей, а также психологических проблемах из-за внешнего вида ног.


До этого сообщалось, что в Солнечногорске Московской области врачи спасли пациентку с ножевым ранением шеи.

«В Солнечногорскую больницу бригадой скорой помощи была доставлена 35-летняя пациентка с ножевым ранением шеи», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Уточнялось, что кровопотеря у женщины не была критичной, а центральные артерии остались целы.

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#здоровье
#хирургия
#врач
#операция
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Диетолог Арзамасцев: Пожилым лучше употреблять 100-120 г мяса в день
10 июля 2023, 13:21

Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рекомендовал пожилым людям употреблять 100-120 г мяса в день.
«Пожилым мясо нужно есть ежедневно. Это может быть индейка, курица, перепел. Лучше не нагружать организм и в день съедать где-то 100-120 г мяса», – заявил в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.

Врач напомнил, что мясо содержит белок, который необходим для нормального функционирования организма, тем более это касается пожилых людей.

Кроме того, диетологи в некоторых случаях рекомендуют пересмотреть свой рацион питания. Как передаёт utro.ru, это необходимо людям, у которых частая усталость, запах изо рта, проблемы с памятью, запоры, а также регулярная изжога.

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#диетолог
#здоровье
#питание
#пожилые люди
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Диагност Симмонс рассказала, какие продукты могут спровоцировать рак
10 июля 2023, 11:54

Фото: istockphoto/Panupong Piewkleng

Фастфуд, вяленое мясо и копчености в упаковке, которая обрабатывается полифторалкильными веществами (ПФАВ), могут содержать канцерогены, вызывающие онкологические заболевания.
Об этом рассказали врач Дженн Симмонс и автор книги о профилактике рака Кристина Марусич изданию Newsweek.
 
По данным экспертов, вредные химические соединения оказываются в еде через контакт с упаковкой, которую обрабатывают полифторалкильными веществами (ПФАВ), чтобы она была водонепроницаемой и жироотталкивающей.
 
Составы с ПФАВ часто наносят на бумагу, которую потом кладут в коробку с пиццей, и на упаковку некоторых мучных изделий и блюд, продающихся навынос.
 
Раковые клетки способны возникнуть также из-за нехватки клетчатки.
 
«Люди, которые часто едят мясо, обычно употребляют мало клетчатки, поэтому токсины дольше находятся в пищеварительной системе и подвергают организм воздействию, вызывающему онкологические заболевания», — рассказала Дженн Симмонс.

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#рак
#продукты
#онкология
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Одинцовские врачи достали из ноги молодого человека гвоздь, едва не задевший кости
10 июля 2023, 11:48

Фото: Istockphoto / vladans

Врачи Одинцовской больницы извлекли гвоздь из ноги молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
21-летний парень с гвоздём в ноге поступил в приёмный покой. Как выяснилось, во время строительных работ он случайно задел гвоздезабивной пистолет, и гвоздь полностью вошёл в ногу.
 
Рентген показал, что гвоздь прошёл между большой и малой берцовыми костями, повредив только мягкие ткани и межкостную мембрану шириной в пару сантиметров. Специальным инструментом медики извлекли инородное тело, обработали рану и сделали перевязку.
Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и проходит амбулаторное лечение. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Минздрав
#Одинцова
#врачи
#больница
#здравоохранение
#нога
#гвоздь
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Минздрав заявил, что вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно
10 июля 2023, 11:48

Фото: iStock/Alernon77

В Екатеринбурге вакцин от менингококковой инфекции достаточно. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Напомним, ранее в распределительном центре Ozon в городе Екатеринбург случилась вспышка заболеваемости менингитом. Также в Екатеринбурге было зафиксировано 15 случаев менингококковой инфекции, два из которых — летальные.

В связи с распространением инфекции проводится вакцинация по эпидемическим показаниям. 

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#Екатеринбург
#менингококк
#инфекция
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Диетолог Кабанов опроверг миф о вреде маргарина
10 июля 2023, 08:48

Фото: istockphoto/seb_ra

Диетолог Алексей Кабанов опроверг мнение о том, что маргарин вреднее, чем сливочное масло. По его словам, сегодняшний маргарин даже полезнее.
Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «Газете.Ru», что вред маргарина объясняется методом его производства, который заключается в гидрогенизации или отверждении жидких растительных масел. Таким образом образуются трансизомеры жирных кислот, провоцирующие сердечно-сосудистые заболевания.
 
Но сегодня маргарин производят по другим технологиям,  которые позволяют снизить в маргаринах содержание трансизомеров до безопасных 2%.
 
А сливочное масло содержит природные трансизомеры. Их количество способно достигать 8%.
 
«Современные маргарины не содержат трансжиров, холестерина, насыщенных жиров. Маргарин, который произведен из растительных масел, содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты, положительно влияющие на уровень холестерина, являющиеся профилактикой ряда ССЗ», – заключил Алексей Кабанов.
При этом сливочное масло употреблять можно, но в меру.

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#масло
#маргарин
#здоровье
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«Ъ»: Минздрав РФ обязал работодателей направлять работников к психиатру
10 июля 2023, 03:44

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Минздрав РФ разработал новый порядок проведения медосмотров граждан при поступлении на определенную работу или периодически в течение всей трудовой деятельности, в соответствии с которым работодателей обяжут направлять сотрудников на психиатрический скрининг в случае, если при трудоустройстве или профосмотре обнаружатся признаки психического заболевания. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В пресс-службе ведомства отметили, что проект приказа с учетом изменений в законодательстве РФ актуализирует действующие нормы проведения медицинских осмотров. В том числе, документ устанавливает порядок проведения медосмотров и последовательность действий при их организации.

«Работа во вредных и опасных условиях труда может приводить к возникновению профессиональных заболеваний, то есть болезней, которые развиваются в силу действия неблагоприятных факторов производственной среды», — цитирует издание слова представителя Минздрава РФ.

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#Минздрав; профосмотр
#Россия
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Диетолог Ивасаки назвал овощ, снижающий уровень холестерина
09 июля 2023, 18:18

Фото: iStock/AlexRaths

Японский диетолог Масахиро Ивасаки рассказал, что красный болгарский перец поможет снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Об этом пишет РИА Новости.
Как считает диетолог, одно из самых сильных антиоксидантных соединений — это капсантин, который отвечает за цвет красного перца и перца чили.

Капсантин повышает уровень борется с «плохим» холестерином в организме и повышает уровень «хорошего».

Сообщается, что в красном болгарском перце содержится большое количество витамина C, что помогает овощу в борьбе с высокими показателями уровня холестерина.

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#диетолог
#холестерин
#перец
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Journal of Fungi: бездомные собаки переносят смертельный для человека грибок
09 июля 2023, 14:36

Фото: istockphoto/Osobystist

Ученые из Университета Макмастера нашли и выделили первую живую культуру лекарственно-устойчивого патогена Candida auris из ушей бездомных собак.
Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Fungi.
 
Candida auris была впервые зарегистрирована в Японии в 2009 году. Данный тип дрожжей является устойчивым ко многим противогрибковым препаратам. Грибок считается крайне опасным. После заражения вызывает тяжелые инфекции. По данным специалистов, каждый третий пациент с серьезными инфекциями C. auris умирает.
 
Во время нового исследования ученые выяснили, что бездомные собаки являются носителями устойчивых к лекарствам штаммов C. Auris, а домашние питомцы могут стать невольными резервуарами грибка.

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#собаки
#грибок
#C. Auris
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Ученые обнаружили побочный эффект от противозачаточных таблеток
09 июля 2023, 14:13

istockphoto/Galina Zhigalova

Ученые из Орхусского университета выяснили, что противозачаточные таблетки негативно влияют на реакцию женщин на стресс.
Результаты исследования опубликованы в ScienceDirect. Ученые изучали реакцию 131 молодой женщины на стресс с помощью анализа крови на уровень гормона стресса АКТГ, который изменяется быстрее, чем кортизол.
 
15 минут социальной активности после взятия пробы крови снижают уровень гормона стресса у женщин, не принимающих противозачаточные таблетки. А женщины, принимающие противозачаточные таблетки, не испытали никакого снижения уровня гормона.
 
Возможно, противозачаточные таблетки способны подавлять собственную выработку прогестерона организмом. Прогестерон расщепляется на гормон аллопрегнанолон, участвующий в широком спектре успокаивающих эффектов и способен влиять на реакцию на стресс.

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#противозачаточные
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#женщины
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