Врач Гогиберидзе рассказал о тренде пластической хирургии колен

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Пластический хирург Отари Гогиберидзе заявил, что всё чаще пациентки обращаются с просьбой поправить эстетический вид колен.
Как отметил эксперт, изменить размер и форму коленей с помощью диеты, упражнений, массажа нелегко, поэтому приходиться прибегать к пластической хирургии. Основной метод в этом плане – липосакция — процесс перемещения жира в различные части тела.
Как передают «Дни.ру», липосакция коленей может проводиться при видимых жировых отложениях на внутренних сторонах ног, избытке жира, который делает область чрезмерно громоздкой, неэстетичных выпуклостях в передней части коленей, а также психологических проблемах из-за внешнего вида ног.
До этого сообщалось, что в Солнечногорске Московской области врачи спасли пациентку с ножевым ранением шеи.
Уточнялось, что кровопотеря у женщины не была критичной, а центральные артерии остались целы.
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Как передают «Дни.ру», липосакция коленей может проводиться при видимых жировых отложениях на внутренних сторонах ног, избытке жира, который делает область чрезмерно громоздкой, неэстетичных выпуклостях в передней части коленей, а также психологических проблемах из-за внешнего вида ног.
«В Солнечногорскую больницу бригадой скорой помощи была доставлена 35-летняя пациентка с ножевым ранением шеи», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Уточнялось, что кровопотеря у женщины не была критичной, а центральные артерии остались целы.
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Мелисса Тимофеева