Врач Горенков рассказал, при каких заболеваниях опасно летать на самолете

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Доктор медицинских наук Роман Горенков заявил, что авиаперелеты опасны при заболеваниях сердца, сосудов и органов слуха.
«Авиаперелеты не рекомендуются людям с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний и с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все-таки полеты связаны с перепадами давления, стрессом, изменением часового пояса», — цитирует радио Sputnik слова собеседника.
Он добавил, что также в группе риска находятся люди, страдающие от хронической венозной недостаточности нижних конечностей. При длительном перелете может нарушиться венозный отток, что провоцирует острый тромбоз нижних конечностей, а в отдельных случаях и отрыв тромба, пояснил Горенков.
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Диана Аванесян