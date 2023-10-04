Врач Харитонов: После COVID-19 могут начаться проблемы в работе ЖКТ

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Врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов заявил, что люди, переболевшие COVID-19 могут столкнуться с проблемами в работе ЖКТ. Об этом пишет kp.ru.
Специалист пояснил, что к таким последствиям, в том числе, могут привести самолечение, бесконтрольный приём БАДов и различных препаратов.
Кроме того, после коронавируса у пациентов до 12 раз повышается риск развития функциональных заболеваний органов пищеварения — синдрома раздраженного кишечника (СРК) и функциональной диспепсии (ФД). Во избежания таких последствий Харитонов посоветовал проходить вакцинацию и принимать только лечение, назначенное врачом.
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«С другой стороны, негативное влияние на желудочно-кишечный тракт оказывает сам вирус. Он способен вызывать повреждение клеток желудка и кишечника, что может приводить к расстройствам пищеварения на фоне вирусной инфекции», — цитирует издание слова собеседника.
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Диана Аванесян