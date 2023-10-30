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Врач хосписа рассказала об ощущениях, которые испытывает человек перед смертью

Врач Мэнникс рассказала об ощущениях человека в последние минуты жизни
30 октября 2023, 11:32
gorodenkoff

gorodenkoff

Врач паллиативной помощи Кэтрин Мэнникс рассказала об ощущениях человека перед смертью. Мэнникс проработала в хосписе 30 лет.
Медик в эфире передачи Women's Hour на телеканале BBC RADIO 4 рассказала, что перед кончиной человек много спит.

«Происходящее можно сравнить с работой старого мобильного телефона, у которого не заряжается батарея даже после подключения к зарядке», — рассказала Мэнникс.

Также она заявила, что люди перестают ощущать страх или какие-либо сожаления.

Кроме того, близкие больных могут пугаться хриплого дыхания, так как может казаться что человек задыхается или ему больно. На самом деле это связано с работой мозга. В конце жизни у человека обычно наступает фаза медленного дыхания. Перед смертью человек выдыхает и больше не делает вдох.

Она также отметила, что знание фактов о последних минутах жизни не делает их менее печальными, но, возможно, это поможет избавиться от страха.

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#врач
#человек
#люди
#смерть
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Подмосковные врачи провели уникальную внутриутробную операцию
30 октября 2023, 10:42

В Московском областном перинатальном центре врачи уникальную внутриутробную операцию беременной близнецами. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
34-летняя женщина поступила в больницу на 16-й неделе беременности. У близнецов было выявлено редкое заболевание, при котором один ребенок страдает от переизбытка крови,а в второй от её нехватки.

«При возникновении  фето-фетального трансфузионного синдрома на ранних сроках беременности самым эффективным методом лечения является лазерная коагуляция сосудистых анастомозов, которая даёт детям шанс на здоровую жизнь. В ходе такого вмешательства сквозь переднюю брюшную стенку в полость матки под контролем УЗИ вводится фетоскоп с лазером, с помощью которого выполняется пережигание анастомозов – мест соединения сосудов, по которым кровь перетекает от одного плода к другому<…>», - объяснила заместитель главного врача по медицинской части Людмила Седая.

Стоит отметить, что ​в настоящий момент ​врачи продолжают уследить за протеканием беременности у женщины и состоянием детей.

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#врачи
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#женщина
#перинатальные центры
#дети
#подмосковье
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Уролог назвал оптимальный размер мужского пениса
Men's Health: Уролог Гонсалес назвал оптимальный размер мужского пениса
30 октября 2023, 07:29

Фото: istock / grinvalds

Уролог Джошуа Гонсалес, специализирующийся на сексуальном здоровье мужчин, рассказал об оптимальном размере полового члена для удовлетворения партнерши. Об этом пишет Men's Health.
Врач заявил, что идеальным размером пениса, который позволит свободно выбирать позы во время полового акта, являются 15 сантиметров.

«Этого более чем достаточно, чтобы осчастливить потенциальных партнерш», — сказал Гонсалес.
Кроме того, сексопатолог Лори Миц отметила, что размер полового органа чаще беспокоит самих мужчин, чем женщин. Она заявила, что в любом случае найдется женщина, которую удовлетворит то, что есть. Она привела в пример исследования, согласно которым многие женщины в своих партнерах ценят умение заботиться, быть чутким и знать мужскую анатомию.

Ранее сексолог Чайная предложила разнообразить интимную жизнь с помощью секс-игрушек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#здоровье
#врач
#женщины
#секс
#мужчины
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Названы способы разнообразить интимную жизнь с помощью секс-игрушек
Сексолог Чайная предложила разнообразить интимную жизнь с помощью секс-игрушек
30 октября 2023, 06:44

Фото: iStock/Denisfilm

Консультант по сексуальным отношениям Вероника Чайная заявила, что в долгих отношениях люди зачастую придерживаются двух-трех сексуальных сценариев, но рано или поздно они надоедают. В беседе с «Лентой.ру» специалист посоветовала разнообразить интимную жизнь с помощью секс-игрушек.
По словам Чайной, скучный секс снижает в паре влечение и страсть. С помощью игрушек можно привнести эффект новизны. Кроме того, с ними можно реализовать множество фантазий, отметила специалист.

«Перед применением игрушек обсудите с партнером свои ожидания. Сравните ожидания и стройте сексуальный сценарий вокруг них, чтобы избежать чувства разочарования. Поддержите партнера, если он чувствует смущение. И не забывайте про технику безопасности!», — цитирует издание слова собеседницы.

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#секс
#сценарий
#человек
#отношения
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Врач Рунихина: Из-за нехватки воды кровь становится густой
30 октября 2023, 03:58

Фото: iStock/santoelia

Врач-гериатр Надежда Рунихина предупредила, что с возрастом кровь у людей густеет, и чтобы это предотвратить необходимо соблюдать водный баланс и придерживаться правильного питания. Об этом пишет «АиФ».
Врач отметила, что многие столкнулись с такой проблемой после коронавируса, когда для разжижения крови были вынуждены принимать антикоагулянты. Рунихина добавила, что для того, чтобы избежать проблемы на ранней стадии, нужно пить больше воды.

Специалист отметила, что у многих пожилых людей есть проблемы с мочеиспусканием, из-за которых они ограничивают потребление воды. Рунихина призвала следить за уровнем жидкости в организме, так как впоследствии это может сильно отразиться на здоровье.

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#здоровье
#врач
#кровь
#вода
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Врач Демьяновская рассказала о неочевидном симптоме сильного стресса
29 октября 2023, 18:07

Фото: iStock/Koldunov

Кашель-неочевидный симптомом сильного стресса.
Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская, пишет RT.
 
При сильном потрясении организм сигнализирует о помощи из-за выработки гормонов стресса. У человека может повыситься пульс, подняться давление, возникнуть спазм гладкой мускулатуры. Из-за нервов может появиться сильная боль в животе. Из-за повышенной выработки кортизола, адреналина и других стрессовых гормонов могут появиться зуд, высыпания, шелушение или акне.
 
По словам невролога, у людей с хроническим стрессом возникает дисбаланс микрофлоры кишечника.
 
«Ещё один из симптомов стресса, связанный с нарушением работы ЖКТ, — першение или чувство кома в горле, вызывающие кашель. Это состояние вызвано непроизвольным сокращением мышц гортани, сухостью глотки из-за сниженного слюноотделения и нарушения носового дыхания», —объяснила врач.
Ранее заслуженный врач РФ Андрей Зайцев рассказал, что при сухом кашле средства от влажного неэффективны, так же как и наоборот. Сухой кашель в большинстве случаев сопровождается повышенной температурой и говорит о начале ОРВИ. 

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#стресс
#здоровье
#врач
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Невролог МОНИКИ Сутормин рассказал об основных мифах об инсульте
29 октября 2023, 15:49

Фото: istock/LightFieldStudios

Инсульт – это серьезное заболевание, которое развивается вследствие острой сосудистой патологии мозга.

Инсульт является одной из основных причин утраты трудоспособности и инвалидизации населения во всем мире и стоит на втором месте и среди причин смертности. Во Всемирный день борьбы с инсультом руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Максим Сутормин рассказал о мифах, связанных с этим диагнозом. 

«Первый миф – «Мне рано бояться инсульта». К сожалению, это может случиться с каждым, в любом возрасте. Заболевание молодеет и инсультам подвержены не только люди старшего возраста, но и пациенты в возрасте 30-40 лет. Помните, что экстренной помощи в домашних условиях при инсульте не существует», – говорит врач.

Следующий популярный миф: причины инсульта – это исключительно заболевания сердца.

«Не стоит забывать, что причиной инсульта может также стать, например, сахарный диабет. Проходите регулярную диспансеризацию, если у вас есть предрасположенность к каким-либо наследственным заболеваниям и следите за уровнем холестерина», – отметил Максим Сутормин.

Невролог подчеркивает, что у инсульта множество факторов риска, а вредные привычки значительно увеличивают вероятность этой патологии.

«Курение способствует инсультам! Оно повышает вязкость крови и способствует возникновению атеросклеротических бляшек в артериях. По статистике, курильщики более подвержены инсультам, чем некурящие люди», – предупредил врач.

Еще одним страхом пациента является миф, что инсульт всегда заканчивается параличом. Но всё зависит от того, какой участок мозга был поврежден. В неврологии есть понятие “золотой час” – это 4,5 часа. Если уложиться в это время, вызвав бригаду скорой помощи, то пациент может избежать тяжелых последствий, объясняет Максим Сутормин. 

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#здоровье
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Врач Родионова рассказала, кто в первую очередь подвержен инсульту
Врач Родионова: Риск инсультов повышает курение и ревмапатологии
29 октября 2023, 14:15

Фото: iStock/Tunatura

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Ольга Родионова рассказала, что инсульт является заболеванием старшей возрастной группы, однако на ровном месте он не возникает. Об этом сообщает «78.ru».
По словам Родионовой, инсульт является осложнением других заболеваний. Генетическая предрасположенность, заболевания крови или аневризма в головном мозге могут быть предвестниками инсульта.

Врач отметила, что если человек молод и ведет здоровый образ жизни, то риск инсульта максимально низкий. Родионова подчеркнула, что вероятность инсульта повышается при курении и ревмапатологии.

Ранее кардиолог Оксана Дикур заявила, что основным симптомом инфаркта является острая, сжимающая боль за грудиной. При этом такая боль чаще всего сопровождается резким недомоганием, затруднением дыхания, слабостью, страхом смерти.

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#инсульт
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#невролог
#кардиолог
#врач
#человек
#заболевания
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Скворцова рассказала о стремительно молодеющем инсульте в РФ
29 октября 2023, 08:19

Фото: istockphoto/John Kevin

До 8% случаев приходится на людей моложе 45 лет.
В России стремительно молодеет инсульт, сообщает глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова, пишет  РИА Новости.

Сегодня до 8% всех случаев острого ишемического инсульта выявляют у людей моложе 45 лет. Каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в 3 раза.
 
По словам Скворцовой, профилактика и осмотр у врачей способны предотвратить удар. Если же инсульт случился, необходимо успеть попасть к врачам в «терапевтическое окно» — первые 3-4 часа после сосудистой катастрофы. В это время в тканях мозга ещё не начали происходить необратимые повреждения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируется открыть специализированные школы инфарктов и инсультов, которые запустят на базе городских поликлиник. В городе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже есть региональные сосудистые центры в 16 многопрофильных клиниках. В Петербурге система оказания специализированной медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения показывает достойные результаты: за последние 12 лет смертность от инсульта сократилась почти в 1,5 раза.

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#инсульт
#здоровье
#россия
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Терапевт Абакумов назвал стрессы и малоподвижный образ жизни причинами запоров
29 октября 2023, 03:14

Фото: iStock/megaflopp

Неочевидные причины запоров назвал в своем YouTube-канале известный терапевт и пульмонолог Олег Абакумов. К ним он отнёс прежде всего стрессы, психоэмоциональное перенапряжение, а также малоподвижный образ жизни.
«Мышцы тазового дна нужно качать абсолютно всем. Но если вы мало двигаетесь, то будет проблема с перистальтикой и отхождением стула», — отметил доктор Абакумов.

Кроме того, по его словам, к диарее или запору может привести и так называемый синдром раздражённого кишечника (СРК), то есть поражение прямой кишки на фоне геморроя. Врач подчеркнул, что если не обращать внимание на анальные трещины и состояние геморроидальных узлов, то можно дождаться того, что запор примет хроническую форму.

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