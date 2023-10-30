Врач хосписа рассказала об ощущениях, которые испытывает человек перед смертью

Инсульт является одной из основных причин утраты трудоспособности и инвалидизации населения во всем мире и стоит на втором месте и среди причин смертности. Во Всемирный день борьбы с инсультом руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Максим Сутормин рассказал о мифах, связанных с этим диагнозом.

«Первый миф – «Мне рано бояться инсульта». К сожалению, это может случиться с каждым, в любом возрасте. Заболевание молодеет и инсультам подвержены не только люди старшего возраста, но и пациенты в возрасте 30-40 лет. Помните, что экстренной помощи в домашних условиях при инсульте не существует», – говорит врач.

Следующий популярный миф: причины инсульта – это исключительно заболевания сердца.

«Не стоит забывать, что причиной инсульта может также стать, например, сахарный диабет. Проходите регулярную диспансеризацию, если у вас есть предрасположенность к каким-либо наследственным заболеваниям и следите за уровнем холестерина», – отметил Максим Сутормин.

Невролог подчеркивает, что у инсульта множество факторов риска, а вредные привычки значительно увеличивают вероятность этой патологии.

«Курение способствует инсультам! Оно повышает вязкость крови и способствует возникновению атеросклеротических бляшек в артериях. По статистике, курильщики более подвержены инсультам, чем некурящие люди», – предупредил врач.

Еще одним страхом пациента является миф, что инсульт всегда заканчивается параличом. Но всё зависит от того, какой участок мозга был поврежден. В неврологии есть понятие “золотой час” – это 4,5 часа. Если уложиться в это время, вызвав бригаду скорой помощи, то пациент может избежать тяжелых последствий, объясняет Максим Сутормин.