Врач хосписа рассказала об ощущениях, которые испытывает человек перед смертью

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«Происходящее можно сравнить с работой старого мобильного телефона, у которого не заряжается батарея даже после подключения к зарядке», — рассказала Мэнникс.
Кроме того, близкие больных могут пугаться хриплого дыхания, так как может казаться что человек задыхается или ему больно. На самом деле это связано с работой мозга. В конце жизни у человека обычно наступает фаза медленного дыхания. Перед смертью человек выдыхает и больше не делает вдох.
Она также отметила, что знание фактов о последних минутах жизни не делает их менее печальными, но, возможно, это поможет избавиться от страха.
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