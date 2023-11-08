Врач Худякова: Отсутствие либидо может быть симптомом неожиданного заболевания

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Врач-эндокринолог Мария Худякова заявила, что жители мегаполисов часто сталкиваются с повышенной утомляемостью, тревожностью, слабостью, снижением внимания и бессонницей. Такие симптомы могут возникать не только из-за интенсивного ритма жизни, но и из-за нарушения гормонов щитовидной железы, отметила специалист.
«Проблемы в сфере репродуктивной системы, такие как снижение потенции, отсутствие либидо, нарушение менструального цикла, расстройство стула по типу запоров или поносов, сухость кожи, выпадение волос — тоже могут быть вызваны неправильной работой гормонов», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседницы.
Если человек спит не менее семи часов, не перерабатывает и придерживается правильного питания, однако перечисленные симптомы сохраняются — стоит незамедлительно обратиться к врачу, подчеркнула Мария Худякова.
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