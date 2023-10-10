Врач Хухрев рассказал, чем может быть чреват храп

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Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что храп может быть опасен, поскольку повысить риск инфаркта или инсульта.
«Если мы не дышим долгое время во сне, у нас критически падает уровень кислорода. Мозг получает сигнал, что человек задыхается и будит его. <…> При аноэ повышается риск инфаркта и инсульта. У человека сон становится рваным, он не высыпается, начинает дополнительно набирать вес, у него подскакивает давление и сахар», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Хухрев.
При этом, эксперты отмечают, что проблемы со сном могут вызвать серьёзные нарушения здоровья. Так, телеведущая Лера Кудрявцева в одной из телепрограмм поделилась с врачом-экспертом о проблемах с сердцем из-за очень рабочего плотного графика. Как передаёт utro.ru, специалист ответил, что подобное может быть связано с неправильным образом жизни, нарушением режима сна и отдыха или с питанием.
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