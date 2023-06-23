Врач Хухрев заявил о риске заразиться столбняком, токсоплазмозом и бешенством на даче

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Многие россияне в летнее время года выращивают на своих дачных участках овощи, фрукты и зелень. Но копаясь на грядках и клумбах, очень легко подхватить смертельно опасные болезни, если не соблюдать правил безопасности. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Cпециалист отметил, что обработка грядок и клумб без должных мер предосторожности чревата заражением чрезвычайно опасными инфекциями. Например, напоровшись на ржавый гвоздь, можно с легкостью занести в испачканную в земле рану споры столбняка. А если по вашему участку бегают чужие собаки или кошки — не исключено, что они являются переносчиками токсоплазмоза, которым тоже можно заразиться через землю.
Чтобы этого избежать, необходимо всегда работать в перчатках и соблюдать личную гигиену: мыть руки , не тереть грязными ладонями лицо и глаза.
Также, по словам Хухрева, в сельской местности многократно (по сравнению с городом) возрастает риск заразиться бешенством. И это отнюдь не только деревенские собаки, как считает большинство людей, подчеркнул терапевт.
Единственный способ борьбы с бешенством, напомнил Алексей Хухрев — это немедленная вакцинация. Она состоит из нескольких инъекций, последнюю из которых проводят через 90 дней (т.е. спустя три месяца) после укуса животным и предполагаемого заражения.
Cпециалист отметил, что обработка грядок и клумб без должных мер предосторожности чревата заражением чрезвычайно опасными инфекциями. Например, напоровшись на ржавый гвоздь, можно с легкостью занести в испачканную в земле рану споры столбняка. А если по вашему участку бегают чужие собаки или кошки — не исключено, что они являются переносчиками токсоплазмоза, которым тоже можно заразиться через землю.
Также, по словам Хухрева, в сельской местности многократно (по сравнению с городом) возрастает риск заразиться бешенством. И это отнюдь не только деревенские собаки, как считает большинство людей, подчеркнул терапевт.
«Бешенство может быть не только у собак, но и у лис, белок, ежиков. Если они приходят на участок и не боятся вас, нужно быть осторожным <...>Это дикие животные, которые не должны подходить к человеку», — объяснил доктор Хухрев.Бешенство — опасное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему как животного, так и человека. Источник вируса — слюна диких животных, а также бродячих собак и кошек. Заражение происходит через укусы, царапины, одежду, испачканную слюной больного животного.
Единственный способ борьбы с бешенством, напомнил Алексей Хухрев — это немедленная вакцинация. Она состоит из нескольких инъекций, последнюю из которых проводят через 90 дней (т.е. спустя три месяца) после укуса животным и предполагаемого заражения.
Ранее кандидат биологических наук, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал корреспонденту «Невских Новостей» о том, что появившиеся в Санкт-Петербурге ежи могут быть опасны для человека, так как являются потенциальными переносчиками не только вируса бешенства, но также клещей и блох. По всем этим причинам к ежу лучше вообще не приближаться, заключил эксперт.
Артем Путинцев