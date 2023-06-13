Врач Игнатьева рассказала, какой продукт нужно исключить из рациона для здоровья сердца

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«Известно, что благодаря особенностям рациона питания средиземноморских стран их жители редко страдают от болезней сердца, сосудов и ожирения. Поэтому такой тип питания рекомендован людям с патологией сердечно-сосудистой системы», — цитирует издание слова собеседницы.
Эндокринолог посоветовала заменить насыщенные жиры на полезные жиры, которые содержаться в рыбе, авокадо, орехах или оливковом масле. Такие жиры снижают в крови уровень холестерина и благотворно влияют на работу сердца, заключила Полина Игнатьева.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург объяснил, как избежать скачков давления летом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».