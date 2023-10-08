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Врач-инфекционист Тимаков: Грядущий сезон будет тяжёлым для заболевших ОРВИ

08 октября 2023, 04:41
Фото: iStock/evgenyatamanenko

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Этот сезон будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ. Об этом в разговоре с ТАСС заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Причиной тому является ослабление иммунитета после изоляции и перенесенной коронавирусной инфекции.
«Будет очень тяжелый год по ОРВИ, потому что после изоляции у нас с вами не было тренировки иммунитета — это первое. Второе — у нас снизился иммунитет из-за коронавирусной инфекции, которая меняет наш иммунный ответ», — заявил Тимаков.

Также он добавил, что хотя заболевших сейчас и значительно больше, но при этом сама болезнь протекает легче. Пациентов хоть и преследует длительный кашель, однако серьезных осложнений наблюдается меньше.


В настоящее время рост заболеваемости не сопровождается аналогичным ростом числа госпитализаций, однако сохранение здоровья является важным для каждого человека. Людям, у которых не имеется соответствующих противопоказаний, рекомендуется пройти вакцинацию против коронавируса и гриппа.

Специалисты также посоветовали россиянам обратить внимание на противовирусные препараты. Принимать их нужно в первые два дня начала заболевания - тогда болезнь будет протекать легче, а риск осложнений значительно снизиться, заключили врачи.

Ранее Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке лекарственных препаратов Николай Крючков объяснил, что новый штамм коронавируса «эрис» отличается от своих предшественников большей заразностью и способностью лучше обходить иммунитет.

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#иммунитет
#врачи
#инфекция
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Британские ученые назвали идеальный и наихудший завтрак
07 октября 2023, 19:59

Фото: istockphoto/Arx0nt

Некоторые люди предпочитают пропускать утренний прием пищи, мотивируя это нехваткой времени, отсутствием аппетита и так далее. Однако медики и ученые настоятельно рекомендуют этого не делать.
Группа исследователей из британской компании Protein Works провела ряд экспериментов с целью выяснить, какой завтрак является оптимальным, а какой — наихудшим. Основывались ученые на наиболее популярных в США и Великобритании вариантах, сообщает издание Healthnews. Четырем группам добровольцев давали продукты для утренней трапезы с разным уровнем содержания белка, углеводов; третья группа ограничивалась чашкой кофе, а четвертая — вообще пропускала завтрак.

Выяснилось, что идеальным является завтрак, состоящий из продуктов с высоким содержанием белка и сложных углеводов. Наихудшим был признан вариант с пропуском завтрака или его заменой на чашку кофе на голодный желудок. Также ученые предупреждают о вреде «сладких бомб» — простых углеводов, которые люди часто употребляют вместо полноценных продуктов.

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#кофе
#компании
#люди
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В Серпухове взрослые пациенты теперь могут сделать энцефалограмму
06 октября 2023, 22:46

Фото: Минздрав МО

Взрослые жители Серпухова теперь могут снять энцефалограмму, не выезжая из города. На днях в поликлинику №1 поступил электроэнцефалограф, сообщает издание «Серебряно-Прудский вестник».
«Прибор поступил к нам в поликлинику по программе Минздрава Московской области. Аппарат используется при диагностике заболеваний центральной нервной систем. Как правило, это серьёзные заболевания, связанные с поражением мозга травматического, сосудистого или токсического характера», – рассказала врач-невролог Светлана Ильина.
Электроэнцефалограф выявляет пароксизмальную активность головного мозга, что позволяет диагностировать и затем лечить, например, эпилепсию.
 
По словам Ильиной, в Серпухове много лет нельзя было сделать энцефалограмму взрослым пациентам. Теперь исследование можно провести на приёме в поликлиническом отделении №1 Серпуховской больницы на улице Форсса. Для этого не надо ехать в Москву.

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#минздрав мо
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#медицина
#подмосковье
#московская область
#серпухов
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В Подмосковье в этом году бесплатно отдохнут более 30 тыс льготников
06 октября 2023, 21:56

Фото: Минсоцразвития МО

В Подмосковье с начала года санаторно-курортным лечением обеспечили более 23 тыс льготников. Всего в этом году оздоровятся порядка 30 тыс жителей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
По её словам, 18 тыс граждан льготных категорий отдохнули за счёт средств региона. 
 
В Минсоцразвития региона пояснили, что получить путёвку в санаторий бесплатно могут инвалиды, ветераны труда, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и другие. 
 
В ведомстве уточнили, что дети-инвалиды и инвалиды 1 группы получают две путевки, поскольку они едут в санаторий с сопровождающим лицом. 
 
Получить путёвку можно, подав заявление на региональном портале госуслуг

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#московская область
#подмосковье
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Щёлковский эпидемиолог Щадрина предупредила об осенней активности клещей
06 октября 2023, 21:41

Фото: Istockphoto /Nataba

Врач-эпидемиолог Щёлковский больницы Кристина Щадрина напомнила жителям Подмосковья об осенней активности клещей. Их укусы опасны для человека, так как могут вызвать клещевой энцефалит, пятнистую лихорадку, болезнь Лайма и другие тяжёлые инфекционные заболевания.
«Если клещ всё же успел вас укусить, стоит незамедлительно достать его и поместить в контейнер с влажной ватой. После этого необходимо сдать клеща на анализ», – подчеркнула Щадрина.
Врач добавила, что клещи активнее всего утром и вечером. Чтобы обезопасить себя, не рекомендуется ходить в густых тёмных лесных чащах, где нет ветра и солнечных лучей. Это идеальное место для клещей.

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#больница
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В РФ зарегистрировали аналог «Оземпика»
06 октября 2023, 18:25

Фото: iStock/simpson33

В России зарегистрирован аналог препарата «Оземпик» для больных диабетом.
«Коммерсантъ» пишет, что в России зарегистрирован «Семавик». Это первый аналог европейского препарата для больных диабетом «Оземпик».
 
Лекарство для снижения сахара семаглутид «Семавик» будет выпускать российская фармкомпания «Герофарм». Оригинальный семаглутид «Оземпик» имитирует гормон, регулирующий уровень сахара и вызывает чувство насыщения.
 
Препарат применяли для терапии сахарного диабета второго типа при инсулиновой недостаточности. В Европе и США  «Оземпик» ещё и борется с ожирением.
 
Гендиректор и совладелец компании «Герофарм» Петр Родионов рассказал, что ввести в оборот «Семавик» сразу не получится из-за того, что у датского препарата в РФ действует патент до 2035 года. В компании хотят получить разрешение на принудительную лицензию.

Ранее рэпер и блогер Эльдар Джарахов рассказал, что в песне «Я в моменте» отчасти поет о своем диабете. 

Сообщается, что медики диагностировали Джарахову диабет в пятилетнем возрасте. Он пояснил, что с того времени каждый день думает о том, что в любой момент его может не стать. По словам Джарахова, он идентифицирует себя с этой болезнью. В детстве певец переживал, что кто-то может от него заразиться. Он также добавил, что не одобряет чувство жалости к человеку.

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Испанские учёные выяснили, какой кофе помогает похудеть
#сахарный диабет
#здоровье
#новости
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Врачи назвали два неочевидных симптома, которые могут привести к смерти
Кардиолог Крулев: резкое поседение может указывать на риск мгновенной смерти
06 октября 2023, 18:19

Фото: iStock/triocean

Врач-кардиолог Константин Крулев рассказал про симптом, который может указывать на риск появления атеросклеротических бляшек. Об этом сообщает «Доктор Питер».
Крулев рассказал, что резкое преждевременное поседение волос свидетельствует о появлении атеросклеротических бляшек. По мнению специалиста, проявления атеросклероза могут быть пропорциональны выраженности седины.

Крулев рассказал, что для выявления этой проблемы в Испании было проведено исследование. В нем принимали участие мужчины возрастом от 40 до 65 лет. При этом для участия в исследовании не удалось найти достаточное число женщин с подобной проблемой, что говорит о том, что взаимосвязь седины и атеросклероза более характерно для мужчин.

Напомним, атеросклеротические бляшки могут привести к инфаркту, инсульту, а также внезапной смерти.

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#исследование
#мужчины
#здоровье
#инфаркт
#инсульт
#сердце
#волосы
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Испанские учёные выяснили, какой кофе помогает похудеть
06 октября 2023, 17:24

Фото: istockphoto/ValentynVolkov

Испанские учёные из государственного университета Наварры выяснили, что кофе без сахара способствует потере веса.
Он ускоряет метаболизм и стимулирует симпатическую нервную систему, пишет NewsMedical.
 
В исследовании участвовали около 155 тысяч любителей кофе. Ученые провели анализ уровня потребления кофе без кофеина и с кофеином, а также с сахаром, сливками и подсластителями.
 
Спустя 4 года выяснилось, что участники, регулярно употреблявшие кофе с ложкой сахара, прибавили 0,09 кг. Те, кто пил кофе с молоко или сливками, держали свой вес. Участники, которые каждый день выпивали чашку несладкого кофе без молока, за 4 года скинули 0,12 кг.
 
Это может быть связано со способностью кофе разгонять метаболизм, увеличивая количество сожженных калорий. Также кофе возбуждает симпатическую нервную систему. Это побуждает человека больше двигаться.

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#кофе
#здоровье
#диета
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Врачи обнаружили необычный симптом нового варианта COVID-19
06 октября 2023, 16:56

Фото: istockphoto/Alexander Medvedev

Новый штамм COVID-19 «пирола» у некоторых больных вызывает боль и покраснение пальцев на руках и ногах.
О необычном симптоме пишет британское издание Сhronicle Live, ссылаясь на данные медицинской исследовательской компании ZOE Health Study.
 
Симптомами нового варианта ковида называют насморк, заложенный нос, головную боль, боль в горле, усталость и чихание. Можно встретить у больных и кожную сыпь, язвы на языке или на внутренней поверхности губ, а также покраснение пальцев рук и ног, болезненные ощущения в них.
 
После заражении «пиролой» у пациентов может возникнуть диарея. Также может наблюдаться охриплость, покраснение и зуд глаз.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме впервые выявили случай передачи обезьяньей оспы от человека к человеку. Журналисты указали, что 22-летнюю девушку оспой обезьян заразил её сожитель. В настоящее время пациентка находится в инфекционном отделении одной из местных больниц на карантине.

Отмечается, что в доме девушки провели дезинфекцию. Для предотвращения распространения заболевания власти Вьетнама начали эпидемиологическое расследование. Круг лиц, имевших контакты с девушкой, устанавливается.

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#коронавирус
#здоровье
#болезнь
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Долгопрудненские хирурги спасли мотоциклиста с отёком мозга после аварии
06 октября 2023, 16:32

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 24-летнего мотоциклиста с травмой голов после серьёзной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Во время осмотра в приёмном отделении у молодого человека появились когнитивные искажения, и он начал терять сознание. Врачи диагностировали у него стремительное развитие гематомы и отёк головного мозга.
 
Сложная операция длилась около трёх часов. Пострадавшему сделали левостороннюю трепанацию черепа, удалили 100-миллиметровую гематому и осмотрели менингиальную артерию, сдавление которой и вызвало возникновение гематомы. 
 
Послеоперационный период протекал без осложнений, и через две недели пациента выписали. До восстановительной операции ему требовался реабилитационный период, который занял около трёх месяцев. В это время врачи сделали 3D-модель для изготовления титановой пластины, а затем установили её пациенту.
 
Скоро молодой человек сможет вернуться к учёбе и обычному образу жизни.
 
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#минздрав мо
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