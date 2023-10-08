Врач-инфекционист Тимаков: Грядущий сезон будет тяжёлым для заболевших ОРВИ

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Этот сезон будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ. Об этом в разговоре с ТАСС заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Причиной тому является ослабление иммунитета после изоляции и перенесенной коронавирусной инфекции.
«Будет очень тяжелый год по ОРВИ, потому что после изоляции у нас с вами не было тренировки иммунитета — это первое. Второе — у нас снизился иммунитет из-за коронавирусной инфекции, которая меняет наш иммунный ответ», — заявил Тимаков.Также он добавил, что хотя заболевших сейчас и значительно больше, но при этом сама болезнь протекает легче. Пациентов хоть и преследует длительный кашель, однако серьезных осложнений наблюдается меньше.
Специалисты также посоветовали россиянам обратить внимание на противовирусные препараты. Принимать их нужно в первые два дня начала заболевания - тогда болезнь будет протекать легче, а риск осложнений значительно снизиться, заключили врачи.
Ранее Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке лекарственных препаратов Николай Крючков объяснил, что новый штамм коронавируса «эрис» отличается от своих предшественников большей заразностью и способностью лучше обходить иммунитет.
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