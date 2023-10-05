Врач Ионова: Диеты ухудшают качество здоровья

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«Любая диета в нашем российском понимании может быть очень вредной. Самое жёсткое — это голодание, какие-то монодиеты, несбалансированные диеты. С ними есть большая проблема, потому что они ухудшают качество здоровья человека. Они лишают нас нутриентов, необходимых каждый день, незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минералов, антиоксидантов и т.д.» — сказала в беседе с Общественной Службой Новостей Ионова.
Она отметила, что диеты со сниженной калорийностью, например, способны спровоцировать обострения хронического холецистита и развития желчнокаменной болезни.
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