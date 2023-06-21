Врач Исаева назвала топ-4 продуктов, приближающих старость и смерть

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Терапевт Камила Исаева порекомендовала отказаться от сахара, колбасы и алкоголя, чтобы сохранить молодость и здоровье
Курение и недостаток сна могут оказывать негативное влияние на организм и ускорять старение. Но главную роль в появлении морщин, прыщей, сухости кожи и тусклого цвета лица играет неправильное питание, рассказала терапевт Камила Исаева. Она перечислила продукты, от которых следует отказаться ради сохранения здоровья и молодости, пишет Life.ru.
Специалист начала с различных добавок в пище, среди которых ароматизаторы, красители и консерванты. Их следует исключить, так как подобные добавки ускоряют старение. Исаева отметила, что особенно негативно влияет на кожу сахар. Из-за его избытка в организме возникает гликирование белков, которое приводит к образованию токсинов и разрушению коллагена кожи, за счет чего она лишается эластичности.
На втором месте среди нежелательных продуктов расположились колбасы и сосиски, увеличивающие риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, колбасные изделия могут спровоцировать диабет и высокий холестерин. Их лучше заменить полезным жиром, посоветовала врач.
Кроме того, организм стареет быстрее, если ему не хватает минералов и витаминов. Поэтому пищу не рекомендуется готовить в скороварке, где до 90% полезных веществ уничтожаются под действием высоких температур.
В заключении Исаева подчеркнула, что алкоголь значительно снижает когнитивные функции, ухудшая тем самым психическое здоровье человека. Согласно последним исследованиям, у тех, кто регулярно употребляет алкогольные напитки, болезнь Альцгеймера в среднем развивается на четыре года раньше, чем у тех, кто не пьет спиртное, предупредила терапевт.
Ранее «Радио 1» сообщало, что врач-кардиолог Филипп Копылов назвал две главные ошибки гипертоников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Специалист начала с различных добавок в пище, среди которых ароматизаторы, красители и консерванты. Их следует исключить, так как подобные добавки ускоряют старение. Исаева отметила, что особенно негативно влияет на кожу сахар. Из-за его избытка в организме возникает гликирование белков, которое приводит к образованию токсинов и разрушению коллагена кожи, за счет чего она лишается эластичности.
Кроме того, организм стареет быстрее, если ему не хватает минералов и витаминов. Поэтому пищу не рекомендуется готовить в скороварке, где до 90% полезных веществ уничтожаются под действием высоких температур.
В заключении Исаева подчеркнула, что алкоголь значительно снижает когнитивные функции, ухудшая тем самым психическое здоровье человека. Согласно последним исследованиям, у тех, кто регулярно употребляет алкогольные напитки, болезнь Альцгеймера в среднем развивается на четыре года раньше, чем у тех, кто не пьет спиртное, предупредила терапевт.
Ранее «Радио 1» сообщало, что врач-кардиолог Филипп Копылов назвал две главные ошибки гипертоников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян