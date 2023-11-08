Врач Исакова рассказала, для кого опасна острая пища

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Врач-онколог Суна Исакова заявила, что острая пища крайне опасна для людей с болезнями ЖКТ, в частности, с язвой желудка, а также синдромом раздражённого кишечника, рефлюксной болезнью, целиакией и другими хроническими заболеваниями пищеварительной системы.
Употребление таких продуктов может вызвать у больных обострение.
Острая пища, хотя и способна вызвать серьёзные обострения пищеварительной системы, однако прямой связи между ней и раком желудка нет, считает специалист.
Для того, чтобы избежать негативных последствий для ЖКТ врач рекомендовала придерживаться простых правил и мер профилактики.
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Острая пища, хотя и способна вызвать серьёзные обострения пищеварительной системы, однако прямой связи между ней и раком желудка нет, считает специалист.
«Для уменьшения риска инфицирования бактерией хеликобактер пилори, стоит соблюдать следующие профилактические меры: тщательно мыть фрукты и овощи, соблюдать правила гигиены, особенно при приготовлении пищи. Членам семьи, у которых есть симптомы, возможно, ассоциированные с бактерией, рекомендуется пройти дообследования и полноценное лечение при обнаружении инфекции», — пояснила в беседе с RT Исакова.
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Мелисса Тимофеева